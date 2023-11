Τουλάχιστον 15 νεκροί Παλαιστίνιοι μετά από αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στη Χαν Γιουνές

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα μετά από αεροπορική επιδρομή που έπληξε ένα σπίτι στην Χαν Γιούνες, όπως δήλωσαν μέλη του υγειονομικού προσωπικού από το νοσοκομείο Νάσερ της Γάζας.

Εντωμεταξύ βομβαρδίστηκε ξανά ο προσφυγικός καταυλισμός της Τζαμπαλίγια στη Λωρίδα της Γάζας, όπως μετέδωσε το δίκτυο Al Jazeera, με τα ισραηλινά πυρά να πετυχαίνουν σχολείο που χρησιμοποιούσαν ως καταφύγιο οι κάτοικοι.

“Hundreds of people are taking shelter inside this school.”

Al Jazeera’s Tareq Abu Azzoum reports on the latest Israeli air strike on the UN-run al-Fakhoura School in northern Gaza’s Jabalia refugee camp. pic.twitter.com/VR6U0cJ1NG

— Al Jazeera English (@AJEnglish) November 18, 2023