ΙDF: Κατέλαβαν βασικό προπύργιο της Χαμάς - Σφοδρές μάχες στα τούνελ της Γάζας, θέμα χρόνου να ξεκινήσουν οι ειδικές επιχειρήσεις

Με σφοδρότητα συνεχίζονται οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο κέντρο της Γάζας με τους ισραηλινούς στρατιώτες να προωθούνται συνεχώς σε νέες θέσεις ενισχύοντας τον έλεγχό τους στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, απ’ όπου έφυγαν δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι προς νότο.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, είναι θέμα χρόνο να ξεκινήσουν οι ειδικές επιχειρήσεις ακόμα και σε κεντρικά στρατηγεία της Χαμάς. Την ίδια ώρα, οι μάχες συνεχίζονται και κάτω από το έδαφος με τους IDF να ανακοινώνουν πως χθες κατέστρεψαν 130 τούνελ.

Παράλληλα, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις υποστηρίζουν ότι τα στρατεύματα της Ταξιαρχίας Πεζικού Nahal κατέλαβαν ένα ακόμη προπύργιο της Χαμάς, γνωστό ως φυλάκιο 17, στη δυτική Τζαμπαλίγια μετά από 10 ώρες μάχης.Όπως υποστηρίζουν, οι στρατιώτες πολέμησαν με στελέχη της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ στο προπύργιο, οι οποίοι βρίσκονταν και «υπέργεια και σε υπόγεια διαδρομή στην περιοχή».

Σύμφωνα με τους IDF, δεκάδες τρομοκράτες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των μαχών. Τα στρατεύματα εντόπισαν πολλά όπλα και αποκάλυψαν φρεάτια και σήραγγες, συμπεριλαμβανομένου ενός που βρισκόταν δίπλα σε ένα νηπιαγωγείο που οδηγούσε σε μια «εκτεταμένη υπόγεια διαδρομή».Τα στρατεύματα βρήκαν επίσης «σημαντικά» σχέδια μάχης της Χαμάς στο φυλάκιο 17, προσθέτουν οι IDF και υπογραμμίζουν ότι και η Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησε πλήγματα κατά εκατοντάδων στόχων στη Λωρίδα της Γάζας χθες.

IDF says troops of the Nahal Brigade captured a Hamas stronghold known as outpost 17 in west Jabaliya, after 10 hours of fighting. The IDF says the soldiers battled Hamas and Islamic Jihad operatives in the site, who were both “above ground and in an underground route in the… pic.twitter.com/m5GK18JBwM

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 9, 2023