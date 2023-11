Πόλεμος στο Ισραήλ:Νέος βομβαρδισμός σε περιοχή με νοσοκομείο της Ερυθράς Ημισελήνου

Νέοι βομβαρδισμοί σημειώθηκαν, όπως μεταδίδει η Washington Post, κοντά στο νοσοκομείο της παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου, Αλ Κουντς, με τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς να συμπληρώνει 30 ημέρες.

Στο νοσοκομείο στεγάζονται χιλιάδες ασθενείς και εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι και όπως ενημέρωσε η ομάδα που διευθύνει το νοσοκομείο, τραυματίστηκαν άνθρωποι ενώ άλλοι εγκλωβίστηκαν σε κάποια σημεία μετά τους νέους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Δείτε βίντεο:

🚨 A patient in the ICU is critically injured at Al-Quds Hospital In addition to that, there have been several other injuries among the displaced people. due to the heavy shelling around the hospital in the Tel Al-Hawa area in the #Gaza Strip.

Our Staff and Over 14000 civilians… pic.twitter.com/JFNxX7sKbC

— PRCS (@PalestineRCS) November 5, 2023