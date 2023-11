«Δυτικά όπλα για την Ουκρανία καταλήγουν στα χέρια των Ταλιμπάν και από εκεί ποιος ξέρει πού», λέει ο Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ορισμένα δυτικά όπλα που παραδόθηκαν στην Ουκρανία πωλούνται στη Μέση Ανατολή και την Ασία μέσω της μαύρης αγοράς και καταλήγουν στους Ταλιμπάν.

«Τώρα λένε: όπλα φτάνουν στη Μέση Ανατολή από την Ουκρανία. Και πωλούνται στους Ταλιμπάν και από εκεί πηγαίνουν οπουδήποτε», υποστήριξε ο Πούτιν, σύμφωνα με το Reuters.

“There was no Ukraine as part of the Russian Empire” and “Ukraine sells weapons to the Middle East, including to the Taliban”

Putin spoke today at a meeting with members of the Public Chamber of the Russian Federation. The main points from his speech:

– The Russian Federation… pic.twitter.com/XDw89BWw3f

— NEXTA (@nexta_tv) November 3, 2023