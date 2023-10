CNN: Οι ΗΠΑ πίεσαν το Ισραήλ να καθυστερήσει την εισβολή στη Γάζα με στόχο την απελευθέρωση κι άλλων ομήρων

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ άσκησε πίεση στο Ισραήλ να καθυστερήσει την επικείμενη χερσαία εισβολή του στη Γάζα, ώστε να επιτρέψει την απελευθέρωση περισσότερων ομήρων της Χαμάς και την παροχή βοήθειας στη Γάζα, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το CNN οι οποίες έχουν ενημερωθεί για τις συζητήσεις.

Η απελευθέρωση την Παρασκευή των δύο Αμερικανίδων που κρατούνταν από τη Χαμάς σηματοδότησε την πιθανή απελευθέρωση περισσότερων από τους περίπου 200 που πιστεύεται ότι έχουν απαχθεί από την οργάνωση μετά τις επιθέσεις της πριν από δύο εβδομάδες.

«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ πίεσε την ισραηλινή ηγεσία να καθυστερήσει λόγω της προόδου στο μέτωπο των ομήρων και της ανάγκης να φτάσουν φορτηγά με βοήθεια στη Γάζα», δήλωσε στο CNN ένα πρόσωπο που γνωρίζει τις συζητήσεις. Το αμερικανικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας δεν απάντησε αμέσως για σχόλια.

US presses Israel to delay its Gaza ground incursion to allow more time for hostage talks and aid into the region, sources say. Follow live updates. https://t.co/jOyLLHdYZC

— CNN (@CNN) October 22, 2023