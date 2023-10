Η Ρωσία επέστρεψε στην Ουκρανία τρία παιδιά που είχε απαγάγει

Ακόμη τρία παιδιά που είχαν απαχθεί από τη Ρωσία επέστρεψαν στην Ουκρανία, ανέφεραν οι ουκρανικές Aρχές.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο επίτροπος του ουκρανικού κοινοβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Ντμίτρο Λούμπινετς έγραψε ότι «το έργο της επιστροφής των παιδιών στην πατρίδα θα συνεχιστεί».

Three more Ukrainian children returned to the Homeland!

The work of returning children home will continue, so once again I sincerely thank everyone who helps to do this.

It is necessary for the state, it is necessary for our future!@ZelenskyyUa @UAcinderella pic.twitter.com/ruuRHO2LXo

— Dmytro Lubinets (@lubinetzs) October 21, 2023