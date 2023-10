Αίτημα Μπάιντεν στο Κογκρέσο για πακέτο άνω των 75 δισ. δολαρίων σε Ουκρανία και Ισραήλ

Ο Λευκός Οίκος ζήτησε την Παρασκευή από το Κογκρέσο να εγκρίνει τη χορήγηση πακέτου άνω των 105 δισεκατομμυρίων δολαρίων για βοήθεια προς την Ουκρανία και το Ισραήλ, καθώς και για την κάλυψη άλλων αναγκών εθνικής ασφάλειας.

Η κίνηση αυτή έρχεται μία ημέρα μετά το διάγγελμα του Τζο Μπάιντεν από το Οβάλ Γραφείο, όπου ανακοίνωσε την πρόθεσή του να παράσχει μεγαλύτερη χρηματοδότηση για τις «ανάγκες της εθνικής ασφάλειας της Αμερικής» και την υποστήριξη των «κρίσιμων εταίρων μας».

Εάν εγκριθεί το αίτημα της κυβέρνησης Μπάιντεν, 61,4 δισεκατομμύρια δολάρια θα πάνε στην Ουκρανία και 14,3 δισεκατομμύρια δολάρια στο Ισραήλ. Ο Λευκός Οίκος ζήτησε 9,15 δισεκατομμύρια δολάρια για ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία, το Ισραήλ, τη Γάζα, καθώς «και για άλλες ανάγκες».

Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης χρηματοδότηση για συνοριακές επιχειρήσεις, υποστήριξη καταφυγίων και υπηρεσιών για μετανάστες και προσπάθειες για την καταπολέμηση των δικτύων φαιντανύλης.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η χρηματοδότηση για την Ουκρανία θα διατεθεί για πρόσθετα όπλα, υποστήριξη της χώρας για την παροχή «κρίσιμων υπηρεσιών στον λαό της και τη διατήρηση της οικονομίας της, βοήθεια για τους εκτοπισμένους Ουκρανούς και δυνατότητες αντιμετώπισης πυρηνικών και ραδιολογικών συμβάντων, μεταξύ άλλων πόρων», σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο του Λευκού Οίκου.

Η βοήθεια προς το Ισραήλ θα χρηματοδοτήσει τη συντήρηση των συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης του Iron Dome, ενώ θα καλύψει τα αποθέματα που χρειάζεται το υπουργείο Άμυνας για να στηρίξει τη συμμαχική χώρα.

Στο μεταξύ, με ανάρτησή του στο Twitter το απόγευμα της Παρασκευής, ο Τζο Μπάιντεν ξεκαθάρισε πως ο κόσμος δεν πρέπει να αγνοήσει όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.

History has taught us that when terrorists don’t pay the price for their terror or when dictators don’t pay a price for their aggression, they cause more chaos, death, and destruction.

And the costs and threats to America and to the world keep rising.

We must not walk away.

— President Biden (@POTUS) October 20, 2023