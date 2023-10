Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας ΗΠΑ: Η Χαμάς βομβάρδισε το νοσοκομείο - Λύση «δύο κρατών» από Μπάιντεν

Πιο επίσημη δεν γίνεται η θέση των ΗΠΑ πως για τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου στη Λωρίδα της Γάζας από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 500 άτομα, δεν ευθύνεται το Ισραήλ, αλλά η Χαμάς.

Συγκεκριμένα, λίγες ώρες μετά τη συνάντηση Τζο Μπάιντεν – Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Τελ Αβίβ, τόσο ο Αμερικανός πρόεδρος, όσο και το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, απέδωσαν σε λάθος της Χαμάς τη ρουκέτα που χτύπησε τους αμάχους και όχι σε επίθεση του Ισραήλ.

Η αμερικανική κυβέρνηση πιστεύει ότι το Ισραήλ «δεν ευθύνεται» για την επίθεση σε νοσοκομείο της Γάζας την Τρίτη, ανέφερε σχετικά το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ. Η αξιολόγηση βασίζεται σε ανάλυση εναέριων εικόνων, υποκλοπών και πληροφοριών ανοιχτού κώδικα, δήλωσε η Adrienne Watson, εκπρόσωπος του NSC.

«Ενώ συνεχίζουμε να συλλέγουμε πληροφορίες, η τρέχουσα εκτίμησή μας, με βάση την ανάλυση εναέριων εικόνων, υποκλοπών και πληροφοριών ανοιχτού κώδικα, είναι ότι το Ισραήλ δεν ευθύνεται για την επίθεση στο νοσοκομείο της Γάζας χθες», ανέφερε η εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας σε ανάρτησή της στο X/twitter την Τετάρτη.

While we continue to collect information, our current assessment, based on analysis of overhead imagery, intercepts and open source information, is that Israel is not responsible for the explosion at the hospital in Gaza yesterday.

— Adrienne Watson (@NSC_Spox) October 18, 2023