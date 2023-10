Με νέο βίντεο το Ισραήλ αρνείται ότι βομβάρδισε το νοσοκομείο στη Γάζα - «Έχουμε αποδείξεις για το τι συνέβη»

Νέο βίντεο δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ το Κράτος του Ισραήλ από την στιγμή που το νοσοκομείο της Γάζας βομβαρδίζεται σκοτώνοντας εκατοντάδες αμάχους.

«Για εκείνους που ακόμα διερωτώνται τι συνέβη στο νοσοκομείο Αλ- Αχλί στη Γάζα χθες βράδυ, εμείς έχουμε αποδείξεις» σχολιάζει το Ισραήλ δημοσιεύοντας το βίντεο.

Στο βίντεο που προέρχεται από κάμερα του Channel 12, το Ισραήλ ισχυρίζεται πως μία από τις ρουκέτες που φαίνεται να εκτοξεύονται από τη Λωρίδα της Γάζας καταλήγει στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρεται στο βίντεο, μπορεί κανείς να δει τις ρουκέτες να εκρήγνυνται πάνω στο νοσοκομείο, μια απόδειξη ότι προήλθαν από τη Γάζα.

For those of you still questioning what happened at the al-Ahli Hospital in #Gaza last night, we have receipts.

Watch: pic.twitter.com/n7yN68WyAv

— Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 18, 2023