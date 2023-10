Οι θηριωδίες της Χαμάς στο Ισραήλ: Οι φωτογραφίες-σοκ από καμένα βρέφη που έδειξε ο Νετανιάχου στον Μπλίνκεν

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν οι φωτογραφίες που ανήρτησε ο επίσημος λογαριασμός του πρωθυπουργού του Ισραήλ στο «Χ».

Όπως αναφέρει και η λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτηση, πρόκειται για μερικές φωτογραφίες από αυτές που έδειξε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Άντονι Μπλίνκεν, κατά την επίσκεψη του δεύτερου στο Τελ Αβίβ.

Η ανάρτηση αναφέρει συγκεκριμένα:

«Ακολουθούν μερικές από τις φωτογραφίες που έδειξε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν. Προσοχή! Πρόκειται για τρομακτικές φωτογραφίες μωρών που δολοφονούνται και καίγονται από τα τέρατα της Χαμάς. Η Χαμάς είναι απάνθρωπη. Η Χαμάς είναι το ISIS».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ακολουθούν πολύ σκληρές εικόνες

Έτρεμε το χέρι μας αλλά έπρεπε να γνωρίζετε

Σε ανάρτησή του στον επίσημο λογαριασμό του υπ. Εξωτερικών του Ισραήλ, αναφέρεται;

«Αυτή είναι η πιο δύσκολη εικόνα που έχουμε δημοσιεύσει ποτέ. Καθώς το γράφουμε αυτό τρέμουμε. Πηγαίναμε μπρος πίσω για το αν θα το δημοσιεύσουμε, αλλά χρειάζεται ο καθένας από εσάς να το γνωρίζει. Αυτό συνέβη».

Μπλίνκεν από Τελ Αβίβ: Οι ΗΠΑ για πάντα στο πλευρό του Ισραήλ, σεβαστείτε αμάχους, συντρίψτε τη Χαμάς

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν δεσμεύτηκε σήμερα από το Τελ Αβίβ ότι οι ΗΠΑ θα υποστηρίζουν «πάντα» το Ισραήλ, τονίζοντας ότι οι «θεμιτές φιλοδοξίες» των Παλαιστινίων δεν εκπροσωπούνται από το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

«Μπορεί να είστε αρκετά ισχυροί για να υπερασπιστείτε μόνοι σας τον εαυτό σας, αλλά, όσο υφίστανται οι ΗΠΑ, δεν θα χρειαστεί ποτέ να το κάνετε μόνοι σας. Θα είμαστε πάντα στο πλευρό σας» τόνισε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών τόνισε, επίσης, ότι είναι σημαντική η προστασία των αμάχων.

Ο Μπλίνκεν έφτασε σήμερα στο Τελ Αβίβ, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης περιοδείας στη Μέση Ανατολή, με στόχο να επιδείξει την αλληλεγγύη των ΗΠΑ στο Ισραήλ, ύστερα από την επίθεση των μαχητών της Χαμάς που άφησε πίσω της τουλάχιστον 1.200 νεκρούς ισραηλινούς.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, ανάμεσα στους νεκρούς από τη δολοφονική επίθεση των εξτρεμιστών της Χαμάς είναι και 25 Αμερικανοί.

I’m in Israel today to make one thing clear: The United States stands with Israel and its people, and we will always stand — resolutely — against terrorism. pic.twitter.com/25KCfkjp3S — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 12, 2023

Μπλίνκεν: Όποιος επιθυμεί ειρήνη και δικαιοσύνη πρέπει να καταδικάσει το καθεστώς τρόμου της Χαμάς

«Όποιος επιθυμεί ειρήνη και δικαιοσύνη πρέπει να καταδικάσει το καθεστώς του τρόμου της Χαμάς. Γνωρίζουμε ότι η Χαμάς δεν εκπροσωπεί τον παλαιστινιακό λαό ή τις θεμιτές φιλοδοξίες του να ζήσει με ασφάλεια, σύμφωνα με τις αρχές της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της αξιοπρέπειας», υπογράμμισε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Ο Αντονι Μπλίνκεν ανέφερε ότι ο παππούς του διέφυγε από τα αντισημιτικά πογκρόμ στη Ρωσία και ότι ο πεθερός του επέζησε από τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης.

«Βρίσκομαι εδώ όχι μόνον ως υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, αλλά και ως Εβραίος», είπε ο Μπλίνκεν.

«Στέκομαι μπροστά σας ως σύζυγος και ως πατέρας μικρών παιδιών. Μου είναι αδύνατο να βλέπω τις φωτογραφίες οικογενειών που σκοτώθηκαν, όπως αυτή της μητέρας, του πατέρα και των τριών μικρών παιδιών που δολοφονήθηκαν ενώ βρίσκονταν στο σπίτι τους, στο κιμπούτς Νιρ Οζ, και να μην σκέφτομαι τα δικά μου παιδιά», πρόσθεσε.

Ο Μπλίνκεν δεσμεύθηκε, επίσης, ότι η κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν και το αμερικανικό Κογκρέσο θα συνεργαστούν για να ικανοποιήσουν τις στρατιωτικές απαιτήσεις του Ισραήλ, οι οποίες υποστηρίζονται σε όλες τις πολιτικές γραμμές.

Ο Νετανιάχου ευχαρίστησε τις ΗΠΑ για την υποστήριξή τους και είπε ότι η Χαμάς, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2007 στη Λωρίδα της Γάζας, πρέπει να αντιμετωπιστεί όπως η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, που διέπραξε θηριωδίες στη Συρία και το Ιράκ πριν από λίγα χρόνια.

«Όπως το Ισλαμικό Κράτος συνετρίβη, έτσι θα συντριβεί και η Χαμάς. Η Χαμάς πρέπει να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο», τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Έξι ημέρες μετά τις πολύνεκρες επιθέσεις της Χαμάς στην ισραηλινή επικράτεια και την κήρυξη πολέμου από το Ισραήλ, εκτός από τους τουλάχιστον 1.200 νεκρούς Ισραηλινούς, 1.354 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της Λωρίδας της Γάζας.

Εκπρόσωπος του Νετανιάχου: Στρατιώτες υποστήριξαν ότι είδαν μωρά με κομμένα κεφάλια

Μιλώντας στο LBC, η Tal Heinrich, εκπρόσωπος του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ανέφερε ότι στρατιώτες υποστήριξαν ότι είδαν μωρά που είχαν αποκεφαλιστεί.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για τις αναφορές που έκαναν λόγο για νεκρά μωρά με κομμένα κεφάλια, η Tal Heinrich είπε ότι στρατιώτες του Ισραήλ υποστήριξαν ότι είδαν τέτοιες αποτρόπαιες εικόνες στο κιμπούτς Κφαρ Αζά.

«Νήπια, μωρά, μπορώ να σας πω ότι σε μερικά από αυτά… ναι, τα κεφάλια είχαν κοπεί. Αυτό ακούμε από… στρατιώτες επί τόπου που ασχολήθηκαν με τις σορούς», δήλωσε η κυρία Heinrich στο LBC.

Η εκπρόσωπος του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού αποκάλυψε ότι οι εικόνες στο Kfar Azza ήταν τόσο δύσκολες για να τις επεξεργαστούν, που κάποιοι ξένοι δημοσιογράφοι έκαναν εμετό, ενώ πολλοί έβαλαν τα κλάματα.

Απαντώντας σε μια μεταγενέστερη ανάρτηση στο X που παρέπεμπε σε μια ιστορία που επικαλείται τα σχόλιά της, το βράδυ της Τετάρτης η Heinrich διευκρίνισε: «Παρακαλώ σημειώστε: Είπαμε ότι αυτές οι αναφορές βασίζονται σε μαρτυρίες στρατιωτών».

Στις 12/10 Ισραηλινός αξιωματούχος μιλώντας στο CNN ανέφερε ότι η ισραηλινή κυβέρνηση δεν έχει επιβεβαιώσει τον συγκεκριμένο ισχυρισμό ότι οι επιτιθέμενοι της Χαμάς έκοψαν τα κεφάλια των μωρών κατά τη διάρκεια της επίθεσης σοκ το Σάββατο .«Υπήρξαν περιπτώσεις μαχητών της Χαμάς που προχώρησαν σε αποκεφαλισμούς και άλλες φρικαλεότητες τύπου ISIS. Ωστόσο, δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε αν τα θύματα ήταν άνδρες ή γυναίκες, στρατιώτες ή πολίτες, ενήλικες ή παιδιά», δήλωσε.

ΥΠΕΞ Ισραήλ: «Σε αυτό το στάδιο δεν επιβεβαιώνουμε τον αριθμό των 40 δολοφονημένων μωρών»

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ την ίδια ώρα δηλώνει πως δεν είναι σε θέση «σε αυτό το στάδιο» να επιβεβαιώσει ότι «40 μωρά δολοφονήθηκαν» στη σφαγή στο κιμπούτς Κφαρ Αζά, στο νότιο Ισραήλ, όπως τουλάχιστον ανέφερε ένας εκπρόσωπος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Την Τρίτη, στον λογαριασμό @Israel στο twitter (ο επίσημος λογαριασμός του κράτους του Ισραήλ) αναρτήθηκε ένα βίντεο του ενημερωτικού σταθμού i24NEWS, που έδειχνε μια δημοσιογράφο να περιγράφει, εμφανώς ταραγμένη, την καταστροφή που είδε στο κιμπούτς αυτό, σε μια επίσκεψη που οργανώθηκε για τον Τύπο υπό την προστασία του ισραηλινού στρατού.

«Σαράντα μωρά δολοφονήθηκαν» έγραφε η λεζάντα στο βίντεο αυτό. «Κανείς δεν μπορούσε να το περιμένει», είπε η ίδια δημοσιογράφος σε ένα άλλο βίντεο που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του καναλιού. Η ρεπόρτερ αναφέρει επίσης «τις φρικιαστικές εικόνες» που της περιέγραψαν οι στρατιώτες και τα «τουλάχιστον 40 μωρά» που σκοτώθηκαν.

‘About 40 babies were taken out on gurneys… Cribs overturned, strollers left behind, doors left wide open’ Our correspondent @Nicole_Zedek continues to survey the horror scenes left behind in Kibbutz Kfar Aza where Hamas invaded and murdered dozens of Israelis in their homes pic.twitter.com/ZZCwDGkV8z — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) October 10, 2023

Από την Τρίτη, σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης επανέρχονται τα μηνύματα για τα «40 δολοφονημένα μωρά», ως παράδειγμα της βαρβαρότητας των ανδρών της Χαμάς.

Όταν ρωτήθηκε για τον αριθμό των βρεφών που σκοτώθηκαν στο Κφαρ Αζά ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, στο οποίο υπάγεται ο λογαριασμός @Israel, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο: «Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε κανέναν αριθμό σε αυτό το στάδιο».

Σύμφωνα με τον απόστρατο υποστράτηγο Ιτάι Βερούβ, «70 ένοπλοι, εκπαιδευμένοι τρομοκράτες» επιτέθηκαν στο Κφαρ Αζά γύρω στις 6.30 το πρωί του Σαββάτου για να διαπράξουν «μια σφαγή, μια καταστροφή».

Περίπου 400 άνθρωποι ζούσαν στο Κφαρ Αζά, μια αγροτική κοινότητα που απέχει 2 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας.

Όταν ρωτήθηκαν από το Γαλλικό Πρακτορείο, πολλοί Ισραηλινοί στρατιώτες που αναπτύχθηκαν στην περιοχή αυτή έκαναν λόγο για περισσότερους από 100 νεκρούς αμάχους ή και 150, μεταξύ των οποίων και αδιευκρίνιστος αριθμός παιδιών. Ένας από αυτούς, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, έκανε επίσης λόγο για ακρωτηριασμούς και αποκεφαλισμούς, αλλά αρνήθηκε να πει περισσότερα.

Πρόεδρος του Ισραήλ: Οι νεκροί έχουν σημάδια βασανιστηρίων, οι ιατροδικαστές δεν έχουν ξαναδεί κάτι τέτοιο

Σε μια φορτισμένη συνέντευξη Τύπου, ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, περιέγραψε τις σοκαριστικές μαρτυρίες από την επίθεση της Χαμάς το Σάββατο.

Ο Χέρτσογκ μετέφερε μερικές από τις μαρτυρίες των πρώτων ανταποκριτών για τα γεγονότα, αναφέροντας ότι η Χαμάς είχε ρίξει χειροβομβίδες σε αυτοκίνητα και άνθρωποι πυροβολήθηκαν καθώς διέφευγαν σε χαντάκια.

Ο ίδιος ο σύμβουλος του προέδρου κινητοποιήθηκε για να συλλέξει πτώματα και είπε ότι υπήρχε μια οικογένεια 5 ατόμων που μαζί δέθηκαν, πυροβολήθηκαν και κάηκαν.

Χέρτσογκ: «Οι ιατροδικαστές δεν έχουν ξαναδεί κάτι τέτοιο»

«Αναρωτιόμουν τι προσεύχονταν πριν τους πυροβολήσουν όλους μαζί», είπε ο Χέρτσογκ αναφερόμενος στην πενταμελή οικογένεια που βρέθηκε δολοφονημένη.

«Τα τραύματα που εντοπίστηκαν στα σώματα των σκοτωμένων, οι άνθρωποι, τα σωστικά συνεργεία που συνάντησα τις τελευταίες δύο ημέρες, βρήκαν σημάδια βασανιστηρίων στα σώματα που δεν είχαν δει ποτέ τους εδώ και δεκαετίες που αντιμετώπιζαν ανάλογα περιστατικά».

«Βρίσκουμε νεκρούς στα χαντάκια, οι ιατροδικαστές δεν έχουν ξαναδεί κάτι τέτοιο» δήλωσε ο Ισαάκ Χέρτσογκ, μετέδωσε το βρετανικό Sky News.

Βρέθηκαν πτώματα με σημάδια βασανιστηρίων «που δεν έχουν ξαναγίνει», υπογράμμισε στη φορτισμένη του τοποθέτηση ενώπιον των ξένων δημοσιογράφων.

Israeli President Isaac Herzog speaks on day 6 of Israel’s war with Hamas ‘The International community must demand Hamas release all the hostages’ pic.twitter.com/RVp0NYg1dX — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) October 12, 2023

«Ο μεγαλύτερος αριθμός Εβραίων που σκοτώθηκαν μετά το Ολοκαύτωμα»

Ο Ισραηλινός πρόεδρος δήλωσε ότι η χώρα του βρίσκεται «αντιμέτωπη με έναν από τους πιο σκληρούς εχθρούς στη Γη».

«Δεν υπήρχε κανένας απολύτως λόγος για αυτή την ανάφλεξη που κατέληξε στη χειρότερη τραγωδία που προκλήθηκε ποτέ στην ιστορία του Ισραήλ και στον μεγαλύτερο αριθμό Εβραίων που σκοτώθηκαν μετά το Ολοκαύτωμα, συμπεριλαμβανομένων των επιζώντων του Ολοκαυτώματος», δήλωσε ο Χέρτσογκ, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το i24Νews.tv.

«Το έθνος μου θρηνεί. Αυτή η τραγωδία έχει επηρεάσει σχεδόν κάθε σπίτι στο Ισραήλ. Με κάποιον τρόπο γνωρίζετε κάποιον που έχει χάσει τη ζωή του, είναι τραυματισμένος ή βρίσκεται υπό ομηρία στη Γάζα».

«Θα είναι μια μακρά και παρατεταμένη εκστρατεία κατά της Χαμάς, η οποία είναι ουσιαστικά μια μακρά και παρατεταμένη εκστρατεία κατά του ISIS», εξήγησε ο πρόεδρος.

Hamas brought ISIS flags to massacre Israeli children, women and men. Hamas is a genocidal terrorist organization. Hamas is worse than ISIS pic.twitter.com/j3BagCudor — Israel Defense Forces (@IDF) October 12, 2023

Πηγή: iEfimerida.gr