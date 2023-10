Μαζική εισβολή από αέρος στο βόρειο Ισραήλ - Επίθεση της Χεζμπολάχ με drones και ρουκέτες από τον Λίβανο

Επικίνδυνη τροπή παίρνει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς υπάρχουν αναφορές για μαζική εισβολή με αεροσκάφη, πιθανότατα μη επανδρωμένα, που πέρασαν από τον Λίβανο στο Ισραήλ αλλά και ρουκέτες.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένας αριθμός αεροσκαφών – με ορισμένες αναφορές να κάνουν λόγο για αιωρόπτερα – εισήλθαν στο βόρειο Ισραήλ από τον Λίβανο όπου εδρεύει η σκληροπυρηνική Χεζμπολάχ.

Επίσης το Channel 4 του Ισραήλ μετεδίδει πως η Χαζμπολάχ ξεκίνησε επίθεση από το βορά, με ρουκέτες και drones.

Οι σειρήνες χτύπησαν σε όλη την περιοχή και οι Αρχές διέταξαν τους κατοίκους να βρουν καταφύγιο μέχρι νεωτέρας, λόγω της εισόδου «εχθρικών αεροσκαφών».

Η Χεζμπολάχ δημοσίευσε βίντεο από την επίθεση προς το Ισραήλ

Η Χεζμπολάχ δημοσίευσε βίντεο στο οποίο ισχυρίζεται ότι προέρχεται από την επίθεσή της στο Ισραήλ κοντά στα σύνορα του Λιβάνου.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, 15-20 αεροσκάφη πιστεύεται ότι διείσδυσαν στον ισραηλινό εναέριο χώρο.

🚨A report was recieved regarding a suspected infiltration from Lebanon into Israeli airspace. — Israel Defense Forces (@IDF) October 11, 2023

⚡️Seems like a very large number of drones are now flying out of Lebanon towards “Isreal” pic.twitter.com/iReKIH6f5b — War Monitor (@WarMonitors) October 11, 2023

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έλαβαν αναφορά σχετικά με «ύποπτη διείσδυση» από τον Λίβανο στον ισραηλινό εναέριο χώρο

Η Χαμάς ισχυρίζεται ότι εκτόξευσε πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς στη Χάιφα

Η Χαμάς ισχυρίζεται ότι εκτόξευσε πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς στην πόλη Χάιφα.

Το Al Jazeera Arabic μετέδωσε ότι οι κάτοικοι έχουν ενημερωθεί να πάνε σε καταφύγια.

Οι πληροφορίες αυτές αναφέρουν ότι πρόκειται ενδεχομένως για την πιο μεγάλης εμβέλειας πυραυλική τους επίθεση μέχρι σήμερα.