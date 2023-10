Η Χαμάς κρατά ομήρους Ισραηλινούς στη Γάζα - Άμαχοι και στρατιώτες ανάμεσά τους (σκληρές εικόνες)

Οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις επιβεβαιώνουν ότι υπάρχουν όμηροι ισραηλινοί πολίτες στη Γάζα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των Ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων οι δυνάμεις της Χαμάς έχουν κρατήσει αιχμαλώτους πολίτες του Ισραήλ.

Ο εκπρόσωπος της Ισραηλινής Άμυνας, Αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, επιβεβαίωσε ότι άμαχοι πολίτες και στρατιώτρς βρίσκονται αιχμάλωτοι της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν απώλειες μεταξύ των Ισραηλινών Δυνάμεων Ασφαλείας (IDF), αλλά δεν υπάρχει ακόμα ακριβής αριθμός.

Κάτι ανάλογο δήλωσε και επιχειρησιακός ηγέτης της Χαμάς και ιδρυτής της στρατιωτικής πτέρυγας Κασάμ της οργάνωσης.

Ο Σαλάχ αλ Αρούρι, δήλωσε ότι η οργάνωση κρατάει αιχμαλώτους αρκετούς Ισραηλινούς ώστε να υποχρεώσει το Ισραήλ να απελευθερώσει όλους τους Παλαιστίνιους κρατούμενους στις φυλακές του.

Η Χαμάς ισχυρίζεται ότι έχει πάρει 53 “αιχμαλώτους πολέμου” – δηλαδή ομήρους.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι πάντως, σύμφωνα με το BBC διαψεύδουν τις πληροφορίες ότι ένας ταγματάρχης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) έχει απαχθεί.

Συνεχώς έρχονται στη δημοσιότητα νέα βίντεο από τις περιοχές των επιθέσεων, ωστόσο δεν έχουν όλα επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Hamas released the footage of Israeli soldiers taken hostages. Time is changing #طوفان_الأقصى #Israel pic.twitter.com/N6uey6bBZT

Hamas captured a new hostage in the past few minutes. An Israeli woman.#Israel #Hamas #Palestine #Palestinian #IronDome #Gaza #TelAviv pic.twitter.com/AGlNt0V6WG

— Paul Golding (@GoldingBF) October 7, 2023