Χαοτική παραμένει η κατάσταση στο Κόσοβο - Έτοιμη να παρέμβει η ειρηνευτική δύναμη του ΝΑΤΟ (photos)

Χαοτική παραμένει η κατάσταση στο βόρειο Κόσοβο, όπου ένοπλοι άνδρες έχουν ταμπουρωθεί σε ένα μοναστήρι ενώ νωρίς το πρωί σκοτώθηκε ένας Κοσοβάρος αστυνομικός, με την Πρίστινα να καταγγέλλει το «οργανωμένο έγκλημα που στηρίζεται από αξιωματούχους στο Βελιγράδι» και τη Σερβία τα «ψέματα» του Κοσόβου.

Περίπου 30 ένοπλοι άνδρες έχουν ταμπουρωθεί σε ένα μοναστήρι στο Μπάνισκο και είναι περικυκλωμένοι από την αστυνομία, ανακοίνωσε το μεσημέρι ο Κοσοβάρος πρωθυπουργός Άλμπιν Κούρτι καλώντας τους να «παραδοθούν». Νωρίς το απόγευμα η αστυνομία ανέφερε ότι «με βάση τις πιο πρόσφατες πληροφορίες ένας από τους δράστες σκοτώθηκε», χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Στη συνέντευξή του ο Κούρτι είπε ότι οι ένοπλοι «δεν είναι πολίτες (…) αλλά επαγγελματίες, αστυνομικοί ή στρατιωτικοί που βρίσκονται μέσα και γύρω από το μοναστήρι».

The murder & violence in the north is being perpetrated by these men—armed & organized professional forces in armored vehicles with no license plates. Let me restate: It is not ordinary Kosova Serb citizens but Serbian-state supported troops perpetrating these terrorist attacks. pic.twitter.com/2ipXu5rgFF

— Albin Kurti (@albinkurti) September 24, 2023