Τουλάχιστον δέκα νεκροί από έκρηξη παγιδευμένου φορτηγού στη Σομαλία

Παγιδευμένο φορτηγό εξερράγη σε ένα φυλάκιο ελέγχου στην πόλη Μπελεντουέιν της κεντρικής Σομαλίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον δέκα άνθρωποι και να ισοπεδωθούν τα κοντινά κτίρια, σύμφωνα με έναν αξιωματικό της αστυνομίας.

Προς το παρόν δεν είναι σαφές ποιος ευθύνεται για την επίθεση. Η ισλαμιστική οργάνωση Σεμπάμπ πραγματοποιεί συχνά τέτοιου είδους βομβιστικές επιθέσεις στη χώρα αυτή.

«Μέχρι στιγμής μέτρησα δέκα νεκρούς, μεταξύ των οποίων στρατιώτες και πολίτες. Οι τραυματίες είναι περισσότεροι από δώδεκα και ο αριθμός των θυμάτων είναι βέβαιο ότι θα αυξηθεί», είπε στο πρακτορείο Reuters ο αστυνομικός Άχμεντ Άντεν.

