Δύο νεκροί από πλημμύρες στο Τσάρεβο της Βουλγαρίας - Αυτοκίνητα και τροχόσπιτα παρασύρθηκαν στη θάλασσα (video)

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες που προκλήθηκαν από την καταρρακτώδη βροχή στην πόλη Τσάρεβο της Βουλγαρίας, στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο.

«Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή. Έχουμε επιβεβαιωμένα δύο νεκρούς», είπε ο δήμαρχος του Τσάρεβο, Γκεόργκι Λάπτσεφ.

⚠️🌊🇧🇬 – At least two people have died in the #Tsarevo district on the southern Black Sea coast of #Bulgaria due to flooding caused by torrential rains.

A state of emergency was established in the district, reported the BTV channel.

Earlier, the National Institute of… pic.twitter.com/HJ86jMK9S0

— 🔥🗞The Informant (@theinformantofc) September 5, 2023