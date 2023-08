Το φθηνότερο σπίτι στον κόσμο: Μέσα στη μονοκατοικία του 1 δολαρίου

Κάτι αντίστοιχο με τα εγκαταλελειμμένα σπίτια του 1 ευρώ που δίνονταν πριν μερικά χρόνια στο Καστροπινιάνο της Ιταλίας συμβαίνει και με το «Φθηνότερο Σπίτι στον Κόσμο», όπως χαρακτηρίζεται στη σχετική αγγελία. Η κατοικία, στην πόλη Πόντιακ του Μίσιγκαν στις ΗΠΑ, είναι καταχωρημένη σε πλατφόρμα μεσιτικού για μόλις 1 δολάριο.

Πρόκειται για ένα σπίτι περίπου 67 τ.μ., το οποίο χτίστηκε το 1956 και τελευταία φορά που άλλαξε χέρια ήταν τον Φεβρουάριο του 2022 έναντι 4.092 δολαρίων. Η μέση τιμή των κατοικιών στην πόλη Πόντιακ ανέρχεται στα 144.700 δολάρια. Αυτή την περίοδο υπάρχουν περίπου 153 μονοκατοικίες προς πώληση στην περιοχή και βέβαια το σπίτι του 1 δολαρίου είναι το φθηνότερο.

Αν και σαφώς δεν δικαιολογεί την εξωπραγματικά χαμηλή τιμή, το σπίτι βρίσκεται σε άθλια κατάσταση. Όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες της αγγελίας, η μπογιά στους τοίχους έχει ξεφτίσει και τα πατώματα ενδέχεται να είναι βρώμικα εδώ και χρόνια.

Η αγγελία δεν φαίνεται όμως να αποθαρρύνει τους ενδιαφερόμενους αγοραστές. «Απελευθερώστε τον εσωτερικό σας γκουρού του DIY (Do it yourself – φτιάχτο μόνος σου) και αποδεχτείτε την πρόκληση να μετατρέψετε αυτή τη μονοκατοικία των 2 υπνοδωματίων και 1 μπάνιου σε ένα αριστούργημα, το οποίο θα κάνει τον Chip και την Joanna να ζηλέψουν», σημειώνεται στην αγγελία, αναφερόμενη στους παρουσιαστές της σειράς Fixer Upper, οι οποίοι ανακαινίζουν σπίτια.

Παρότι ορισμένα δωμάτια είναι ημιτελή, με εκτεθειμένη την εσωτερική μόνωση για παράδειγμα, η αγγελία αναφέρει ότι στο σπίτι αυτό έχει κανείς την ευκαιρία να απελευθερώσει πλήρως τη φαντασία του. Και με αυτόν τον τρόπο προτρέπει τους ενδιαφερόμενους να μην «τρομάζουν» από τις φωτογραφίες. «Κάντε ένα βήμα μέσα και αισθανθείτε το συναρπαστικό roller coaster συναισθημάτων, καθώς ανακαλύπτετε κάθε γωνιά που ζητά εναγωνίως το καλλιτεχνικό άγγιγμά σας».

Ακόμη και μια μεγάλη τρύπα στο πάτωμα δίπλα στον καυστήρα παρουσιάζεται ως ευκαιρία αναδίπλωσης του καλλιτεχνικού πνεύματος του αγοραστή. «Πρόκειται για μια καλλιτεχνική παρουσίαση μιας avant-garde τρύπας πατώματος, η οποία προσφέρει μια αυθεντική, αφιλτράριστη ματιά στο δίκτυο αποχέτευσης», αναφέρεται στην αγγελία.

Το εξωτερικό του σπιτιού φαίνεται επίσης φθαρμένο και παλιό, ενώ το γκαζόν είναι παρατημένο. «Φανταστείτε έναν κήπο τόσο άγριο, ώστε ακόμη και η Μητέρα Φύση θα ξαφνιαζόταν», σημειώνεται.

«Αυτό το σπίτι δεν είναι απλώς μία κατοικία – είναι το εισιτήριο για μία εμπειρία ζωής στον τομέα του real estate», αναφέρεται χαρακτηριστικά.