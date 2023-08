Τουλάχιστον 3 νεκροί σε αεροπορικές επιθέσεις στην Λβιβ

Η Ρωσία εξαπέλυσε μεγάλης κλίμακας αεροπορική επίθεση στις περιοχές της Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία και του Βολίν, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία στο Λουτσκ μετά το χτύπημα που υπέστη εταιρεία, όπως ανέφερε σε ανάρτηση στο Telegram ο Γιούρι Ποχουλιάικο, κυβερνήτης στην περιφέρεια του Βολίν, της οποίας διοικητικό κέντρο είναι το Λουτσκ.

Η περιοχή του Βολίν, βόρεια της Λβιβ, συνορεύει στα δυτικά με την Πολωνία, μια χώρα που είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Με βάση τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν υπάρχουν θύματα από την ρωσική αεροπορική επίθεση στην περιοχή της Λβιβ, ωστόσο πάνω από 100 σπίτια υπέστησαν ζημιές, ενώ καταστράφηκε μια παιδική χαρά.

A Russian missile hit a kindergarten in Lviv. Foreign journalists ask me where is the safest place in Ukraine? Nowhere. The whole country is dangerous because of Russian terrorists. pic.twitter.com/gOAXh7P5Jn

«Πολλοί πύραυλοι καταρρίφθηκαν, αλλά υπήρξαν επίσης πλήγματα στη Λβιβ», ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης Αντρίι Σάντοβι μέσω Telegram, προσθέτοντας ότι δόθηκαν εντολές για εκκένωση τουλάχιστον μιας πολυκατοικίας όπου ξέσπασε πυρκαγιά. Ο ίδιος ανήρτησε βίντεο στο οποίο διακρίνεται να έχει ανοίξει κρατήρας μπροστά σε πολυώροφο κτίριο, στο οποίο έχουν σπάσει σχεδόν όλα τα παράθυρα.

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της κατέστρεψαν τους 16 από τους τουλάχιστον 28 πυραύλους που εκτόξευσε η Ρωσία. Δεν έγινε άμεσα γνωστό πόσοι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς τη Λβιβ και το Βολίν.

Νωρίτερα, ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Λβιβ Μαξίμ Κοζίτσκι δήλωσε ότι «πολλοί ρωσικοί πύραυλοι» κατευθύνονταν προς την περιοχή.

4:00 am. Russian cruise and ballistic missiles attack residential buildings and industrial enterprises in Lviv, Lutsk, and Dnipro. Deliberate large-scale attacks on civilians. Solely for the sake of killing and psychological pressure. This is an undeniable manifestation of the… pic.twitter.com/B9EH7ZmmNZ

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 15, 2023