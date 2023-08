Εφτά νεκροί, ανάμεσά τους ένα νεογνό, από ρωσικό βομβαρδισμό στη Χερσώνα

Εφτά άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους ένα νεογνό, σε ρωσικό βομβαρδισμό σήμερα στην νότια ουκρανική επαρχία Χερσώνα.

«Η Ρωσία σκότωσε έξι ανθρώπους στην επαρχία Χερσώνα», δήλωσε πριν από μερικές ώρες ο Ουκρανός υπουργός Εσωτερικών Ιγκόρ Κλιμένκο. Από τον βομβαρδισμό σκοτώθηκαν τρεις ενήλικοι και ένα νεογνό 23 ημερών στην τοποθεσία Σιρόκα Μπάλκα και δύο ακόμη άτομα στην τοποθεσία Στάνισλαφ, ανέφερε.

A 12-year-old boy, who came under fire from invaders in #Kherson region, died in hospital

Earlier, from the shelling of the invaders in the village of Shirokaya Balka, the whole family of the boy died – his father, mother and sister, who was not even a month old. pic.twitter.com/YxlsBb335b

— NEXTA (@nexta_tv) August 13, 2023