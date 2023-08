Ο Κιμ Γιονγκ Ουν απέλυσε τον επικεφαλής του στρατού, ζήτησε να προετοιμαστούν για πόλεμο

Σε αλλαγή της στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας προχώρησε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος απέλυσε τον ανώτατο στρατηγό του, ενώ σύμφωνα με τα βορειοκορεατικά μέσα ενημέρωσης, ζήτησε ο στρατός του να «προετοιμαστεί για πόλεμο».

Ο στρατηγός Πακ Σου Ιλ αποπέμφθηκε από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου και στη θέση του διορίστηκε ο αντιστρατάρχης Ρι Γιονγκ Γκιλ, σύμφωνα με το κρατικό Κορεατικό Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων (KCNA).

Άλλοι «ανώτεροι διοικητές» απομακρύνθηκαν, μετατάχθηκαν ή διορίστηκαν κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής την Τετάρτη, ανέφερε το KCNA, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Η Βόρεια Κορέα ανανεώνει τακτικά τη στρατιωτική της ηγεσία. Μερικοί στρατιωτικοί ηγέτες αργότερα επανεμφανίζονται σε διαφορετικές θέσεις, ενώ άλλοι εξαφανίζονται από τη δημόσια θέα.

Και η καριέρα του νέου κορυφαίου στρατηγού Ρι –ο οποίος ανέλαβε τη θέση Νο. 2 στη στρατιωτική ιεραρχία της Βόρειας Κορέας μόλις στις 31 Δεκεμβρίου– το αντανακλούσε αυτό, ανέφεραν αναλυτές σύμφωνα με το CNNi.«Ο Ρι Γιονγκ Γκιλ είναι ένα μακροχρόνιο μέλος της στρατιωτικής ελίτ της Βόρειας Κορέας, ο οποίος προτού φτάσει στην κορυφή, γνώρισε σκαμπανεβάσματα κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Πριν από επτά χρόνια, φημολογούνταν ακόμη και ότι εκτελέστηκε μετά από ανασχηματισμό προσωπικού», δήλωσε ο Λιφ-Ερικ Ιζλι, καθηγητής διεθνών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Ewha Womans στη Σεούλ.

Ο Τσιονγκ Σεονγκ-τσανγκ, ανώτερος αναλυτής στην ιδιωτική δεξαμενή σκέψης του Ινστιτούτου Sejong κοντά στη Σεούλ, είπε ότι μπορεί να υπάρχουν πολλοί λόγοι πίσω από τον στρατιωτικό ανασχηματισμό του Κιμ και δεν ήταν απαραίτητα τιμωρητικός.«Δεδομένου ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν συχνά προάγει, υποβιβάζει και απολύει στελέχη ανάλογα με την ικανότητά τους να εκτελούν τα καθήκοντά τους, η απόλυση στελεχών μπορεί να τους καθιστά υπόλογους, αλλά είναι ακατάλληλο να θεωρείται ως τιμωρία», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον Ίζλι, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας μπορεί απλώς να προσπαθεί να διασφαλίσει ότι κανείς από κάτω του δεν θα γίνει πολύ ισχυρός.

«Ο Κιμ Γιονγκ Ουν εναλλάσσει συχνά ανθρώπους στις ηγετικές θέσεις κάτω από αυτόν για να αποτρέψει την εμφάνιση στη Βόρεια Κορέα οποιουδήποτε όπως ο (ιδρυτής του Ομίλου Wagner) Γεβγένι Πριγκόζιν, ο οποίος αμφισβήτησε την εξουσία του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν αφού συγκέντρωσε τον προσωπικό έλεγχο των οικονομικών περιουσιακών στοιχείων και την πίστη μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων».

«Σοβαρή στρατιωτική κατάσταση»

Η αλλαγή της στρατιωτικής ηγεσίας αναφέρθηκε μόλις στο τέλος του δελτίου του KCNA, το οποίο επικεντρώθηκε περισσότερο σε αυτό που είπε ότι ήταν «πιο σημαντικό», δηλαδή να «προετοιμαστεί καλύτερα ο στρατός για έναν πόλεμο, δεδομένης της σοβαρής πολιτικής και στρατιωτικής κατάστασης που επικρατεί στην την Κορεατική Χερσόνησο».

Η Νότια Κορέα και ο κύριος σύμμαχός της, οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν αναφέρθηκαν ονομαστικά. Ωστόσο, έγινε πλάγια αναφορά, καθώς ειπώθηκε πως η συνάντηση «ανάλυσε τις στρατιωτικές κινήσεις των κύριων ενόχων της επιδείνωσης της κατάστασης» στη χερσόνησο.«Η πλήρης προετοιμασία για τον πόλεμο» ήταν το κορυφαίο θέμα της ημερήσιας διάταξης για τη συνάντηση, ανέφερε το KCNA.

«Η παρούσα κατάσταση, στην οποία οι εχθρικές δυνάμεις αποκαλύπτουν όλο και περισσότερο την απερίσκεπτη στρατιωτική τους αντιπαράθεση με τη ΛΔΚ, (Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας) απαιτεί από τον στρατό της τελευταίας να έχει πιο θετική, προληπτική και συντριπτική βούληση και ενδελεχή και τέλεια στρατιωτική ετοιμότητα για πόλεμο», πρόσθεσε.

Η Βόρεια Κορέα έχει εντείνει τη στρατιωτική της ρητορική αυτό το καλοκαίρι, απειλώντας να καταρρίψει αμερικανικά αναγνωριστικά αεροπλάνα.

Η Πιονγκγιάνγκ έχει επίσης παρουσιάσει τις προόδους της στην τεχνολογία βαλλιστικών πυραύλων, δοκιμάζοντας τον περασμένο μήνα, όπως είπε, διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο Hwasong-18 (ICBM) με χρόνο πτήσης που υποδηλώνει ότι έχει την ικανότητα να χτυπήσει την ηπειρωτική χώρα των ΗΠΑ.

