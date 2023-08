Τουλάχιστον 45 τραυματίες από την έκρηξη σε εργοστάσιο στη Μόσχα που εξοπλίζει τις ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας

Τουλάχιστον 45 άνθρωποι τραυματίστηκαν από μια έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε εργοστάσιο παραγωγής οπτικοηλεκτρονικών ειδών στην πόλη Σεργκίεφ Ποσάντ, 50 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μόσχας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι η έκρηξη φαίνεται να σημειώθηκε σε αποθήκη που είχε μέσα πυροτεχνικό εξοπλισμό, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Sergiyev Posad, #Moscow region. According to Mash, a warehouse with pyrotechnics on the territory of a factory exploded. pic.twitter.com/B9VkE9TQEB

Είκοσι τρεις από τους τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, εκ των οποίων έξι σε μονάδες εντατικής θεραπείας, τόνισε το γραφείο του δημάρχου της πόλης.

Βίντεο και εικόνες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μια τεράστια στήλη καπνού να υψώνεται στον ουρανό πάνω από το σημείο του δυστυχήματος και σπασμένα παράθυρα σε πολυώροφα κτίρια.

Το εργοστάσιο Ζαγκόρσκ παράγει οπτικό εξοπλισμό για βιομηχανικές χρήσεις, μεταξύ των οποίων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης καθώς και για τις ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας.

Το TASS ανέφερε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν πιστεύουν πως η έκρηξη προκλήθηκε από επίθεση ουκρανικού drone, καθώς πολλές τέτοιες επιθέσεις έχουν πραγματοποιηθεί στη Μόσχα και τη γύρω περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες.

A huge explosion was reported in Zagorskiy Optical and Mechanical plant near Moscow

The factory had contracts with the Russian Ministry of Defense. It is part of Shvabe Holding, which is producing sights, thermal imagers, laser rangefinders, and other similar products.… pic.twitter.com/BTPMd8cxvy

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) August 9, 2023