Απίστευτες εικόνες στη Γερμανία: Βγήκαν τα εκχιονιστικά μετά από σφοδρή αυγουστιάτικη χαλαζόπτωση

Ο καιρός στην Γερμανία είναι σίγουρα πολύ διαφορετικός από την Ελλάδα αλλά αυτό που έγινε χθες στην πόλη Ρόιτλινγκεν ξεπερνά κάθε προηγούμενο και δείχνει τι μπορεί να προκαλέσει η κλιματική αλλαγή.

Όπως αναφέρουν τα γερμανικά ΜΜΕ την Παρασκευή το απόγευμα μια σφοδρή καταιγίδα επιπέδου 2 έπληξε την πόλη ,που βρίσκεται στα νοτιοδυτικά της χώρας, προκαλώντας χάος στους δρόμους αλλά και πρωτόγνωρες εικόνες για την καλοκαιρινή περίοδο.

#Germany, #Reutlingen

A thunderstorm with heavy hail made it look like winter in Reutlingen yesterday.pic.twitter.com/5HayPHEyJc

