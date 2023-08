Κατηγορεί τη Ρωσία για «εκβιασμό» στο θέμα των σιτηρών της Μαύρης Θάλασσας ο Μπλίνκεν

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν κατηγόρησε σήμερα τη Ρωσία για «εκβιασμό» γύρω από τη συμφωνία για την εξαγωγή σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας – από την οποία αποσύρθηκε τον Ιούλιο – αλλά και για «επίθεση» στο παγκόσμιο επισιτιστικό σύστημα.

«Κάθε μέλος αυτού του Συμβουλίου, κάθε μέλος των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να πει στη Μόσχα: ως εδώ. Ως εδώ ήταν να χρησιμοποιεί (τη συμφωνία της Μαύρης Θάλασσας) για να εκβιάζει. Ως εδώ ήταν να χρησιμοποιεί τους πιο ευάλωτους ανθρώπους στον πλανήτη ως μέσο συναλλαγής. Φτάνει πια αυτός ο αδικαιολόγητος και απαράδεκτος πόλεμος» στην Ουκρανία, είπε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

As I said to the @UN Security Council, hunger and conflict are inextricably linked. We must stop the weaponization of hunger, beginning with Russia’s war of aggression against Ukraine and its assault on the global food system. Failure to act now will have dire consequences. pic.twitter.com/7P2DZVUzIL

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 3, 2023