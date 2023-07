Στη Βόρεια Κορέα ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, Σεργκέι Σοϊγκού - Δείτε βίντεο

Ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, Σεργκέι Σοϊγκού, έφτασε σήμερα στη Βόρεια Κορέα προκειμένου να παραστεί στις εορταστικές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 70 ετών από την υπογραφή της ανακωχής στον πόλεμο της Κορέας, ανακοίνωσε η Μόσχα.

“Η ρωσική στρατιωτική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον υπουργό Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τον στρατηγό Σεργκέι Σοϊγκού, έφτασε” στην Πιονγκγιάνγκ, αναφέρεται σε αυτήν την ανακοίνωση.

Τον Ρώσο υπουργό υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο ο Βορειοκορεάτης ομόλογός του Κανγκ Σουν Ναμ.

Russian Defense Minister Sergey Shoigu has arrived in North Korea where he’ll spend the next couple of days. pic.twitter.com/DVPAiF5DCV

