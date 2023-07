ΕΛΚ για πυρκαγιές: «Μείνε δυνατή Ελλάδα , μαζί θα το ξεπεράσουμε»

«Μείνε δυνατή Ελλάδα» αναφέρει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα με ανάρτησή του στο Twitter αναφερόμενο στις πυρκαγιές.

«Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, θέλουμε να εκφράσουμε τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μας στους γενναίους πυροσβέστες και το αφοσιωμένο προσωπικό για τις προσπάθειές τους.

Η υπηρεσία σας είναι πραγματικά ανεκτίμητη. Μείνε δυνατή Ελλάδα. Μαζί, θα το ξεπεράσουμε!» σημειώνει το ΕΛΚ.

In these challenging times, we want to express our deepest gratitude to the brave firefighters and dedicated personnel for their efforts. Your service is truly invaluable.

Stay strong, Greece.

Together, we will overcome! https://t.co/z9Qw9qFUPq

— EPP (@EPP) July 18, 2023