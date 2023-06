«Οι ΗΠΑ παραμένουν σε συντονισμό με τους Συμμάχους», δηλώνει ο Άντονι Μπλίνκεν

Επικοινωνία με τους υπουργούς Εξωτερικών της G7 και τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για Εξωτερικές Υποθέσεις και Πολιτική Ασφάλειας Ζοζέπ Μπορέλ είχε ο νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, με αφορμή την ένοπλη εξέγερση της Wagner.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παραμείνουν σε στενό συντονισμό με τους Συμμάχους και τους εταίρους καθώς η κατάσταση συνεχίζει να εξελίσσεται» διαμηνύει ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας σε ανάρτησή του στο Twitter.

Spoke today with G7 Foreign Ministers and the EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy to discuss the ongoing situation in Russia. The United States will stay in close coordination with Allies and partners as the situation continues to develop.

