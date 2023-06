Οι Ρώσοι οργανώνουν θέση μάχης στα νοτιοδυτικά της Μόσχας - Παραμένει στο Κρεμλίνο ο Πούτιν

Οχυρώνεται η Μόσχα υπό τον φόβο να φτάσουν στην πόλη οι μαχητές της Βάγκνερ. Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης στρατιώτες οργάνωσαν σήμερα θέση μάχης στα νοτιοδυτικά της Μόσχας.

Η εφημερίδα «Bedomosti» αναφέρει πως ένοπλοι αστυνομικοί συγκεντρώνονται στον αυτοκινητόδρομο Μ4, πρόκειται για το δρόμο που οδηγεί από το νότο στη Μόσχα και διασχίζουν μισθοφόροι της Βάγκνερ. Η εφημερίδα αναφέρει ότι στο νοτιοδυτικό άκρο της Μόσχας τοποθετούνται πυροβόλα.

Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν ανακοίνωσε στο Telegram πως από το πρωί της 24ης Ιουνίου τα μέτρα ασφαλείας στην πόλη έχουν ενισχυθεί. Εισήγαγε πρόσθετο έλεγχο στους δρόμους της πόλης, είπε. Την ίδια ώρα το Τμήμα Μεταφορών της πόλης διευκρίνισε ότι είναι πιθανές καθυστερήσεις και ακυρώσεις της αναχώρησης ορισμένων διαπεριφερειακών λεωφορείων από τους σταθμούς λεωφορείων της Μόσχας προς τις νότιες κατευθύνσεις.

Προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές τρομοκρατικές επιθέσεις στο έδαφος της Μόσχας και στην περιοχή της Μόσχας, καθιερώθηκε καθεστώς αντιτρομοκρατικής επιχείρησης, ανακοίνωσε αργότερα η Εθνική Αντιτρομοκρατική Επιτροπή.

The Russian regime has set up road block made up by cement trucks at the gates of Moscow. This will be their final stand before the total downfall. #Russia #Moscow #coup

pic.twitter.com/omWmwHXgz9

— (((Tendar))) (@Tendar) June 24, 2023