Σωστικά συνεργεία αναζητούν μια αγνοούμενη στα ερείπια κτηρίου που κατέρρευσε έπειτα από έκρηξη στο Παρίσι

Μια γυναίκα αγνοείται και τέσσερις τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά την ισχυρή έκρηξη της Τετάρτης που προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος κτηρίου στο Παρίσι, ανακοίνωσαν σήμερα οι γαλλικές Αρχές.

Τα σωστικά συνεργεία αναζητούν στα χαλάσματα μια καθηγήτρια της αμερικανικής σχολής «Paris American Academy», που ειδικεύεται στη μόδα και στη διακόσμηση, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) που επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές. Οι διασώστες απομακρύνουν με προσοχή τα ερείπια, καθώς υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης του γειτονικού κτηρίου.

Η έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο κτήριο που βρίσκεται στον αριθμό 277 της οδού Σεν Ζακ, όπου στεγάζεται η σχολή, στη συνοικία Βαλ-ντε-Γκρας του Παρισιού. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση περίπου 270 πυροσβεστών με 70 οχήματα, η πυρκαγιά που ξέσπασε τέθηκε υπό έλεγχο μιάμιση ώρα μετά την εκδήλωσή της.

Από την έκρηξη έσπασαν τα τζάμια κτηρίων σε απόσταση εκατοντάδων μέτρων, με αποτέλεσμα 54 άνθρωποι να τραυματιστούν, οι περισσότεροι ελαφρά.

Breaking: There is a large fire in the 5th arrondissement after a gas explosion in Paris, France. pic.twitter.com/eed22DvxeU

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) June 21, 2023