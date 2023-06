Φον ντερ Λάιεν και Σαρλ Μισέλ για το ναυάγιο: Βαθιά θλίψη - «Να βάλουμε τέλος στους αδίστακτους λαθρέμπορους»

Τη «βαθιά της θλίψη» για το ναυάγιο ανοικτά της Πύλου, που έχει οδηγήσει σε τουλάχιστον 78 νεκρούς μετανάστες, εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

Η είδηση του τραγικού ναυαγίου ανοικτά της Πύλου έχει συγκλονίσει την Ελλάδα και συνολικά την Ευρώπη, με την επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, να εκφράζει τη θλίψη της με ανάρτησή της στο twitter.

«Βαθιά θλίψη από την είδηση ​​του ναυαγίου στα ανοιχτά των ελληνικών ακτών και τους πολλούς θανάτους που αναφέρθηκαν. Με ανησυχεί πολύ ο αριθμός των αγνοουμένων», ανέφερε.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί, με τα κράτη-μέλη και τις τρίτες χώρες, για να αποτρέψουμε τέτοιες τραγωδίες» καταλήγει στο μήνυμά της, μέσω twitter, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Δείτε την ανάρτησή της στο twitter:

Deeply saddened by the news of the shipwreck off the Greek coast and the many reported deaths. Very concerned by the number of missing people.

We must continue to work together, with Member States and 3rd countries, to prevent such tragedies.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 14, 2023