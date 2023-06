Κρανία στρατιωτών από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο βγήκαν στην επιφάνεια στο φράγμα της Νόβα Καχόφκα (video)

Ανατριχιαστικά ευρήματα από την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ήλθαν στο φως στην Ουκρανία μετά την έκρηξη στο φράγμα της Νόβα Καχόφκα, που έριξε τη στάθμη στην τεράστια υδατοδεξαμενή του.

Βίντεο που τραβήχτηκαν κατεχόμενη από τους Ρώσους πλευρά του Δνείπερου, όπου βρισκόταν ο ταμιευτήρας, δείχνουν τουλάχιστον τρία κρανία στη λάσπη, ένα από τα οποία έχει πάνω του γερμανικό κράνος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Τα πλάνα δεν μπόρεσαν να επαληθευτούν από μέσα ενημέρωσης λόγω των μαχών στην περιοχή.

Creepy news of the day: “Skulls of WWII german soldiers have been exposed as a result of the drop in the water level of the Kakhovka Reservoir.#OSINT #UkraineRussiaWar️ #UkraineWar #Ukraine #Counteroffensive pic.twitter.com/FWjmEX3sVn

— OSINT (Uri) 🇺🇦 (@UKikaski) June 11, 2023