Ερντογάν: «Θα είμαστε πιο αποφασιστικοί στην προστασία των συμφερόντων μας» - Νέα αναφορά στη «Γαλάζια Παρτίδα»

Με αναφορές στη «Γαλάζια Πατρίδα» πλαισιώθηκε η ομιλία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την ορκωμοσία του ως προέδρου της Τουρκίας.

Ο Ερντογάν, όπως μεταδίδει το sigmalive, στον πρώτο του λόγο ως 13ος πρόεδρος της Τουρκίας εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενωτικός, ζήτησε «αγκαλιά και ενότητα και αγάπη», έκανε έκκληση και στην αντιπολίτευση, αλλά δεν παρέλειψε να κάνει αναφορά και στη «Γαλάζια Πατρίδα». Υποσχέθηκε μια Τουρκία πιο θαρραλέα και πιο ισχυρή στην προστασία των δικαιωμάτων στη «Γαλάζια Πατρίδα».

«Στη νέα περίοδο, οι συνομιλητές μας θα βρουν μια πιο αποφασιστική, πιο γενναία και πιο δραστήρια Τουρκία, η οποία μάχεται πιο αποφασιστικά κατά των τρομοκρατικών οργανώσεων, προστατεύει πιο σθεναρά τα δικαιώματα της ίδιας και των αδελφών της στη “Γαλάζια Πατρίδα”, ανεβάζει τον πήχη της επιτυχίας από την οικονομία μέχρι το εμπόριο και είναι πιο αποφασιστική, πιο γενναία και πιο δραστήρια σε κάθε τομέα», είπε.

«Η Τουρκία χρειάζεται περισσότερο από ποτέ όλα τα μέλη των 85 εκατομμυρίων του λαού να μείνουν ενωμένα σαν τα τούβλα ενός τείχους, για ενότητα και αλληλεγγύη. Θα ανακοινώσω το νέο μας υπουργικό συμβούλιο απόψε, θα συνεχίσουμε να κεντάμε βελονιά προς βελονιά τον τουρκικό αιώνα με το νέο μας υπουργικό συμβούλιο. Θα πραγματοποιήσουμε την πρώτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Τρίτη», πρόσθεσε ο Ερντογάν.

With the “Century of Türkiye” started, the path to the rise of Türkiye is now before us, says President Recep Tayyip Erdogan at his inauguration ceremony, which was attended by top officials from over 80 countries https://t.co/7spwKc6a3Q pic.twitter.com/y7wKEC4IH1

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) June 3, 2023