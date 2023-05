Καταστροφικές πυρκαγιές στην Ισπανία - Εγκαταλείπουν χωριά, δεν μπορούν να προσεγγίσουν αεροπλάνα

Πυρκαγιά στην περιοχή Εστρεμαδούρα της δυτικής Ισπανίας έχει καταστρέψει έως 14.800 στρέμματα γης και έχει αναγκάσει 550 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, με τους δυνατούς ανέμους να περιπλέκουν τις προσπάθειες των πυροσβεστών να τη θέσουν υπό έλεγχο, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

«Υπάρχουν πολύ ισχυρές ριπές ανέμου που ενισχύουν την ταχύτητα και την εξέλιξη, δυσκολεύοντας τις προσπάθειες κατάσβεσης», δήλωσε ο διοικητής της μονάδας έκτακτης ανάγκης του στρατού στην Ισπανία, Νταβίντ Μπαρόνα στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό 24H.

«Ο καπνός εξαπλώνεται σε χαμηλό υψόμετρο και δυσκολεύει τα εναέρια μέσα να έχουν πρόσβαση στην περιοχή». Έως και 250 πυροσβέστες επιχειρούν στην περιοχή Πινοφρανκεάδο της Ισπανίας, στην επαρχία Κάθερες κοντά στα σύνορα με την Πορτογαλία.

Spain: Multiple new starts in Spain today. The largest fire was near Pinofranqueado, in the province of Cáceres.

Here is a symphony of activity that took place.

