Κατρακύλα της τουρκικής οικονομίας - Περιορισμοί στις αναλήψεις από πιστωτικές κάρτες

Σε οικονομική περιδίνηση παραμένει η Τουρκία, ενώ τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας είναι στραμμένα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών που θα διεξαχθεί στις 28 Μαΐου.

Η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας επιβάλλει ένα είδος capital control, με περιορισμούς στις αναλήψεις μετρητών από τις πιστωτικές κάρτες, όπως και σε αναλήψεις προκαταβολής μισθού.

Την περασμένη εβδομάδα, η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας πούλησε 9 δισ. δολάρια μέσα σε μία βδομάδα. Την ίδια στιγμή, τουρκικά μέσα αναφέρουν ότι τα αποθέματα είναι στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 21 ετών.

Turkey’s 🇹🇷 gross int’l reserves sharply down by a USD 9bn in a week, net reserves close to zero and net reserves net of swaps close to record lows at USD -58bn. pic.twitter.com/tWYW9Xwiyz

