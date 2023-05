Twitter: Λογοκρισία περιεχομένου στην Τουρκία για τις εκλογές - Χρήστες κατακεραυνώνουν τον Έλον Μασκ, τι απαντά

Οι χρήστες του Twitter κατηγορούν την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης για «λογοκρισία» περιεχομένου στην Τουρκία, εν μέσω των προεδρικών εκλογών.

Το Twitter ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα περιορίσει την πρόσβαση στη χώρα, χωρίς να διευκρινίσει το είδος του περιεχομένου ή των λογαριασμών που θα επηρεαστούν.

«Σε απάντηση στη νομική διαδικασία και για να διασφαλίσουμε ότι το Twitter θα παραμείνει διαθέσιμο στον τουρκικό λαό, αναλάβαμε δράση για να περιορίσουμε την πρόσβαση σε κάποιο περιεχόμενο στην Τουρκία σήμερα», δήλωσε ο λογαριασμός «Παγκόσμιων Κυβερνητικών Υποθέσεων» του Twitter, προσθέτοντας ότι η δράση αυτή είναι σύμφωνη με την πολιτική του.

Οι χρήστες κατακεραύνωσαν την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι λειτουργεί ενεργά κατά της ελευθερίας του λόγου, την οποία ο διευθύνων σύμβουλός της εταιρείας, Έλον Μασκ, ισχρίζεται πως υπερασπίζεται από τότε που ανέλαβε την πλατφόρμα τον Οκτώβριο.

Ο αρθρογράφος Μάθιου Ιγκλέσιας κατηγόρησε τον Μασκ ότι φιμώνει τους επικριτές για λογαριασμό του βασιλεύοντος Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενός αμφιλεγόμενου ηγέτη με στενούς δεσμούς με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Η τουρκική κυβέρνηση ζήτησε από το Twitter να λογοκρίνει τους αντιπάλους της ακριβώς πριν από τις εκλογές και ο @elonΜασκ συμμορφώθηκε -λογικά, θα βγουν μερικά ενδιαφέροντα ρεπορτάζ στο Twitter Files», ανέφερε ο Ιγκλέσιας σε ένα tweet το Σάββατο.

Ο Μασκ -ο οποίος επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι έχει προσλάβει την πρώην επικεφαλής της NBCUniversal Linda Yaccarino για να διευθύνει τον ιστότοπό του -απάντησε άμεσα, υποστηρίζοντας πως δεν έστεκε η κατηγορία.

«Μήπως ο εγκέφαλός σου έπεσε από το κεφάλι σου, Ιγκλέσιας; Η επιλογή είναι να “στραγγαλιστεί” το Twitter στο σύνολό του ή να περιοριστεί η πρόσβαση σε ορισμένα tweets. Ποιο από τα δύο θέλεις;», έγραψε ο Μασκ.

The Turkish government asked Twitter to censor its opponents right before an election and @elonmusk complied — should generate some interesting Twitter Files reporting. https://t.co/RDrGS75Au5

Σε μια άλλη απάντηση, το αφεντικό του Twitter είπε ότι θα μοιραζόταν «αυτό που έστειλε η κυβέρνηση της Τουρκίας», αλλά δεν το είχε κάνει ακόμα μετά από αρκετές ώρες.

Ο Αμερικανός βουλευτής Άνταμ Σιφ επέπληξε επίσης τον Μασκ, σημειώνοντας ότι το Twitter ήταν ασαφές σχετικά με τους όρους των περιορισμών περιεχομένου της Τουρκίας.

«Μία ημέρα πριν από κρίσιμες εκλογές στην Τουρκία, το Twitter φαίνεται να συναινεί στις απαιτήσεις του αυταρχικού κυβερνήτη της χώρας, Ερντογάν, και λογοκρίνει την ομιλία στην πλατφόρμα», δήλωσε ο Σιφ.

The day before a critical election in Turkey, Twitter appears to be acquiescing to the demands of the country’s autocratic ruler, Erdogan, and is censoring speech on the platform.

Given Twitter’s total lack of transparency, it is hard to avoid the conclusion that Musk’s promises… https://t.co/cKfB99Rrvs

— Adam Schiff (@RepAdamSchiff) May 13, 2023