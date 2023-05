Κατέρρευσε πεζογέφυρα στη Φινλανδία - 27 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους πολλά παιδιά [εικόνες]

Πολλά παιδιά τραυματίστηκαν σήμερα όταν κατέρρευσε πεζογέφυρα στην πόλη Έσποου στη Φινλανδία, που βρίσκεται κοντά στο Ελσίνκι, όπως γνωστοποίησε η νοσοκομειακή αρχή της φινλανδικής πρωτεύουσας.

Η υπηρεσία διασώσεων της περιοχής του Ελσίνκι επεσήμανε ότι περίπου 27 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την κατάρρευση της πεζογέφυρας, στην πλειονότητά τους ανήλικοι. Άμεσα στο σημείο του ατυχήματος βρέθηκαν σωστικά συνεργεία και αξιωματικοί της φινλανδικής αστυνομίας.

Οι διασώστες αναφέρουν ότι οι τραυματισμοί είναι διαφορετικού βαθμού, ενώ οι περισσότεροι από τους τραυματίες έχουν υποστεί κατάγματα στα άκρα. Κανένας ωστόσο από τους τραυματίες δεν νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, σημειώνει η νοσοκομειακή αρχή του Ελσίνκι

Τα παιδιά ανήκαν σε μια ομάδα μαθητών της Β’ γυμνασίου που πήγαιναν εκδρομή, σύμφωνα με την εφημερίδα Helsingin Sanomat, η οποία επικαλέστηκε έναν μαθητή που δεν τραυματίστηκε.

Η αστυνομία επεσήμανε ότι η προσωρινή γέφυρα είχε κατασκευαστεί από κόντρα πλακέ και βρισκόταν δίπλα σε εργοτάξιο. Φινλανδικά Μέσα Ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες από τουλάχιστον πέντε ανθρώπους να κείτονται στο έδαφος και να δέχονται τις πρώτες βοήθειες.

Μέχρι στιγμής τα αίτια της κατάρρευσης παραμένουν άγνωστα.

Εικόνες από το σημείο όπου κατέρρευσε η πεζογέφυρα:

#BreakingNews At least 27 have been reportedly injured, most children, after a pedestrian bridge collapsed in the Finnish city of Espoo, just outside the country’s capital. pic.twitter.com/64yV0lX34h

— Our World (@MeetOurWorld) May 11, 2023