Νέο μακελειό στη Σερβία - Αυτός είναι ο 21χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε 10 άτομα από το αμάξι του

Ανθρωποκυνηγητό συνεχίζει να βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα για να βρεθεί ο δράστης σειράς επιθέσεων με αυτόματο τουφέκι με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον δέκα άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι δεκαπέντε, στη Σερβίας που βρισκόταν ήδη σε κατάσταση σοκ, έπειτα από το μακελειό σε σχολείο του Βελιγραδίου προχθές Τετάρτη, με εννιά νεκρούς.

Χθες βράδυ, σε τρία χωριά, κοντά στη Μλαντένοβατς, περίπου 60 χιλιόμετρα νότια της σερβικής πρωτεύουσας, νεαρός 21 ετών, γιος στρατιωτικού, άνοιξε πυρ με αυτόματο τουφέκι μέσα από όχημα εν κινήσει προτού απομακρυνθεί αυξάνοντας ταχύτητα, σύμφωνα με την δημόσια τηλεόραση RTS και άλλα ΜΜΕ.

Το πρακτορείο Anadolu μεταδίδει ότι ο δράστης ονομάζεται Ούρος Μπλάζιτς. Ο νεαρός άνδρας δεν είχε καταδικαστεί για κάποιο έγκλημα στο παρελθόν αλλά η συμπεριφορά του ήταν «προβληματική» σύμφωνα με ορισμένα ΜΜΕ.

Στα social media κυκλοφορεί η παρακάτω φωτογραφία για τον δράστη της επίθεσης:

Το νεότερο θύμα του Μπλάζιτς είναι ένα παιδί 14 ετών, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Telegraf, που αναφέρει ότι η φρενιασμένη επίθεση του 21χρονου ξεκίνησε μετά από καβγά που είχε στο προαύλιο ενός σχολείου.

Μεταξύ των νεκρών ήταν ένας αστυνομικός, η αδερφή του και ένας ακόμη 21χρονος, σύμφωνα με το σερβικό site.

Εκφράζονται φόβοι ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα γίνει ακόμα πιο βαρύς.

