Τραγικές οι συνθήκες διαβίωσης στη Γάζα: «Περπατάμε χιλιόμετρα για λίγο νερό» - «Φρικτές» οι επιθέσεις των Ιρσαηλινών στα κομβόι βοήθειας, λέει ο Κάμερον

Καθώς ο ισραηλινός στρατός πιέζει βαθύτερα στη Ράφα, περισσότεροι εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι αναγκάζονται να επιστρέψουν σε περιοχές της Γάζας που έχουν ήδη καταστραφεί από την επέλαση του ισραηλινού στρατού τους προηγούμενους μήνες.

Αρκετοί είναι εκείνοι που επιστρέφουν στην ήδη κατεστραμμένη Χαν Γιουνίς στα νότια της Γάζας χωρίς ωστόσο να έχουν στη διάθεσή τους ούτε ήδη πρώτης ανάγκης, όπως νερό και ρεύμα.

«Δεν υπάρχουν υπηρεσίες νερού, ηλεκτρισμού, ούτε αποχέτευσης» στη Χαν Γιουνίς, ανέφερε ένας από τους χιλιάδες εκτοπισμένους, σύμφωνα με την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες. «Περπατάμε δύο έως τρία χιλιόμετρα (1,2 έως 1,9 μίλια) για να γεμίσουμε δύο μπιτόνια [με νερό] και αυτά τα δύο μπιτόνια δεν αρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες της οικογένειας».

“The infrastructure [in Khan Younis] is completely destroyed. There are no water, electricity nor sewage services.”

Displaced people fleeing #Rafah are moving back to destroyed areas that are in no way fit for them to live in. Nowhere is safe in #Gaza.

— UNRWA (@UNRWA) May 14, 2024