Χάος στη συνέλευση του Ευξείνου Πόντου στην Τουρκία - Ουκρανοί πιάστηκαν στα χέρια με Ρώσους (video)

Μπάχαλο επικράτησε σε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής συνέλευσης της Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου, στην Τουρκία, μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων αξιωματούχων.

Η συνεδρίαση έλαβε χώρα στην Άγκυρα και όλα κυλούσαν ομαλά μέχρι που έλαβε το λόγο η εκπρόσωπος της Ρωσίας.

Εκείνη τη στιγμή ξέσπασε ένταση όταν Ουκρανοί αντιπρόσωποι επιχείρησαν να διακόψουν την ομιλία με αποτέλεσμα να επικρατήσει χάος και μια μίνι συμπλοκή στο χώρο, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο Anadolu.

A scuffle broke out between Ukrainian and Russian delegates at a meeting of the Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Cooperation (PABSEC) in Türkiye’s capital Ankara

Tensions boiled over after Ukrainians interrupted a Russian official’s speech👇 pic.twitter.com/AzZiQi2B6L

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 4, 2023