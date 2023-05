Μακελειό σε σχολείο στο Βελιγράδι - Εννιά νεκροί, ανάμεσά τους οκτώ παιδιά, συνελήφθη ο 14χρονος δράστης (photos&video)

Πρωτοφανές περιστατικό στο Βελιγράδι σήμερα το πρωί, με 14χρονο μαθητή να εισβάλλει σε δημοτικό σχολείο και να ανοίγει πυρ. Οι νεκροί επισήμως ανέρχονται σε εννιά: οκτώ μαθητές και ένας φρουρός.

Οι αρχικές πληροφορίες μιλούσαν για έναν νεκρό φρουρό και πολλά παιδιά τραυματισμένα, ωστόσο νεότερες πληροφορίες και η επίσημη ανακοίνωση του ΥΠΕΣ της Σερβίας ανέβασαν τον αριθμό των νεκρών σε εννιά.

Άλλοι έξι μαθητές και μια δασκάλα τραυματίστηκαν από την επίθεση και έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εσωτερικών.

Η αστυνομία συνέλαβε έναν 14χρονο μαθητή του σχολείου Βλάντισλαβ Ρίμπνικαρ ως δράστη της επίθεσης.

Ο ύποπτος φέρεται να χρησιμοποίησε το όπλο του πατέρα του, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για τα κίνητρα πίσω από το περιστατικό.

Ο δράστης «πυροβόλησε πρώτα τη δασκάλα και μετά τα παιδιά που κρύβονταν κάτω από τα τραπέζια. Ήταν ένα ήσυχο αγόρι και καλός μαθητής», είπε μια μαθήτρια στον πατέρα της.

Μαθήτρια που φοιτά σε γυμνάσιο δίπλα στο δημοτικό σχολείο δήλωσε στο κρατικό δίκτυο RTS: «Είδα παιδιά να τρέχουν έξω από το σχολείο, να ουρλιάζουν. Οι γονείς ήρθαν, ήταν πανικόβλητοι. Αργότερα άκουσα τρεις πυροβολισμούς».

Ο Μίλαν Μιλόσεβιτς, πατέρας ενός από τους μαθητές του σχολείου, δήλωσε ότι η κόρη του ήταν στην τάξη όπου έπεσαν οι πυροβολισμοί και κατάφερε να διαφύγει.

«[Το αγόρι] πυροβόλησε πρώτα τον καθηγητή και στη συνέχεια άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως», δήλωσε ο Μιλόσεβιτς στον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό N1.

«Είδα τον φύλακα ασφαλείας να κείτεται κάτω από το τραπέζι. Είδα δύο κορίτσια με αίμα στα πουκάμισά τους. Λένε ότι ο δράστης ήταν ήσυχος και καλός μαθητής. Πρόσφατα μπήκε στην τάξη τους».

Ο Milan Nedeljkovic, δήμαρχος της κεντρικής περιοχής Vracar όπου βρίσκεται το σχολείο, δήλωσε ότι οι γιατροί δίνουν μάχη για να σώσουν τη ζωή της δασκάλας.

Οι μαζικοί πυροβολισμοί είναι σχετικά σπάνιοι στη Σερβία, η οποία έχει πολύ αυστηρούς νόμους περί όπλων, αλλά η οπλοκατοχή στη χώρα είναι από τις υψηλότερες στην Ευρώπη.

Τα Δυτικά Βαλκάνια κατακλύζονται από εκατοντάδες χιλιάδες παράνομα όπλα μετά τους πολέμους και τις ταραχές της δεκαετίας του 1990. Το 2019 εκτιμήθηκε ότι στη Σερβία αντιστοιχούν 39,1 πυροβόλα όπλα ανά 100 άτομα.

Αστυνομικοί με κράνη και αλεξίσφαιρα γιλέκα απέκλεισαν την περιοχή γύρω από το σχολείο, που βρίσκεται στην κεντρική συνοικία Βράκαρ, λίγο μετά τις 8:40 τοπική ώρα.

«Η αστυνομία έστειλε αμέσως όλες τις διαθέσιμες περιπολίες στο σημείο και συνέλαβε έναν ύποπτο ανήλικο -έναν μαθητή της έβδομης τάξης-, ο οποίος είναι ύποπτος ότι πυροβόλησε αρκετές φορές από το όπλο του πατέρα του προς την κατεύθυνση των μαθητών και της ασφάλειας του σχολείου», ανέφερε στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Εσωτερικών.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες του υπόπτου να απομακρύνεται από τον τόπο του εγκλήματος από την αστυνομία.

