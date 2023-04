Ο γιος του Πεσκόφ πολέμησε μαζί με τους μισθοφόρους της Wagner στην Ουκρανία

Ο γιος του εκπροσώπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ πολέμησε στις τάξεις των δυνάμεων της Wagner στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον ιδρυτή της ρωσικής εταιρίας μισθοφόρων Γεβγκένι Πριγκόζιν.

Ο Πεσκόφ, στενός συνεργάτης του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, επικοινώνησε μαζί του για να συζητήσουν τη στρατολόγηση του γιου του, ανέφερε χθες Σάββατο ο Πριγκόζιν. Ο επικεφαλής της Wagner είπε ότι συμβούλευσε τον Πεσκόφ να μην στείλει τον γιο του στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις – τις οποίες έχει επανειλημμένως επικρίνει για φτωχό εξοπλισμό, ανεπαρκή εκπαίδευση και κακή καθοδήγηση από τα ανώτερα κλιμάκια.

Ο Νικολάι Πεσκόφ – ο οποίος έζησε για μεγάλο χρονικό διάστημα στη Βρετανία και είναι επίσης γνωστός ως Νικολάι Τσόουλς – δήλωσε στη ρωσική εφημερίδα Komsomolskaya Pravda ότι υπηρέτησε επειδή το θεώρησε καθήκον του. Η εφημερίδα, που δημοσιεύει φωτογραφία του 33χρονου με στρατιωτική στολή, αναφέρει ότι ο Νικολάι Πεσκόφ παρασημοφορήθηκε.

Yevgeny Prigozhin, founder of the “Wagner” PMC, said that he took 33-year-old Nikolai Peskov, the son of Putin’s press secretary Dmitry Peskov, into service under false documents.

Putin’s favorite newspaper, Komsomolskaya Pravda, even published an interview with Peskov Jr.,… pic.twitter.com/aLDW3twCHL

— NEXTA (@nexta_tv) April 22, 2023