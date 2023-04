Δραματικό μήνυμα Μπάιντεν για την εκκένωση της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Σουδάν - «Η βία πρέπει να σταματήσει»

O Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν επιβεβαίωσε την εκκένωση της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Σουδάν, ζητώντας τερματισμό των συγκρούσεων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε χθες Σάββατο το βράδυ ότι απομακρύνθηκε το διπλωματικό προσωπικό από την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Χαρτούμ, όπου οι σφοδρές μάχες εισήλθαν στη δεύτερη εβδομάδα τους, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία της πρεσβείας της εκεί.

«Σήμερα, έπειτα από εντολή μου, ο αμερικανικός στρατός διεξήγαγε επιχείρηση απομάκρυνσης του αμερικανικού κυβερνητικού προσωπικού», δήλωσε ο Μπάιντεν σε ανακοίνωσή του, με την οποία ζήτησε «τον τερματισμό» των «παράλογων» συγκρούσεων.

«Αυτή η τραγική βία στο Σουδάν έχει ήδη κοστίσει τη ζωή σε εκατοντάδες αθώους αμάχους. Είναι παράλογο και πρέπει να σταματήσει», τόνισε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ευχαρίστησε ιδιαίτερα τις κυβερνήσεις του Τζιμπουτί, της Αιθιοπίας και της Σαουδικής Αραβίας για την υποστήριξή τους σε αυτή την επιχείρηση.

Today, on my orders, the United States military conducted an operation to extract U.S. Government personnel from Khartoum in response to the situation in Sudan.

I am grateful for the commitment of our Embassy staff and the skill of our service members who brought them to safety.

— President Biden (@POTUS) April 23, 2023