Νέα γκάφα από τον Τζο Μπάιντεν-Μπέρδεψε τον Καναδά με την Κίνα

«Σήμερα επικροτώ την Κίνα για την ενεργοποίησή της. Συγγνώμη, επικροτώ τον Καναδά. Μιλάω για αυτό που σκέφτομαι για την Κίνα. Αλλά ας μην το συζητήσουμε ακόμα», είπε συγκεκριμένα ο Μπάιντεν.

Η γκάφα του Αμερικανού προέδρου έγινε ενώπιον και του Καναδού πρωθυπουργού, Τζάστιν Τριντό στη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου στην Οτάβα.

President Joe Biden during his speech in the House of Commons:

“So today, I applaud China for stepping up – excuse me – I applaud Canada…”

Common mistake Joe. We are having trouble telling them apart as well.

