Γαλλία: Ο Μακρόν έδωσε συνέντευξη για το ασφαλιστικό φορώντας πανάκριβο ρολόι - Έπεσε σε γκάφα

Σε γκάφα υπέπεσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, που καλείται να αντιμετωπίσει τους εξαγριωμένους πολίτες που διαμαρτύρονται για την αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.

Η γκάφα μπορεί να έμενε απαρατήρητη -ή τέλος πάντων θα περνούσε στα… ψιλά- αν ο ίδιος ο Μακρόν δεν προσπαθούσε να τη διορθώσει άμεσα και μάλιστα στον τηλεοπτικό αέρα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ο Γάλλος πρόεδρος εμφανίστηκε σε τηλεοπτική συνέντευξη να κουνά τα χέρια του και να κάνει χειρονομίες, φορώντας ένα πολυτελές ρολόι στον αριστερό του καρπό. Λίγο αργότερα, το ρολόι εξαφανίστηκε, ενώ ο ίδιος συνέχισε να μιλά στον ίδιο τόνο.

Η αλλαγή της εικόνας «χτύπησε» στο μάτι αρκετών θεατών και μάλιστα σε μία περίοδο που η ευμάρεια του Γάλλου προέδρου έχει βρεθεί στο στόχαστρο των πολιτών, μετά και την απόφασή του να επιβάλλει την αύξηση των ορίων ηλικίας μονομερώς, κάνοντας χρήση ειδικής συνταγματικής διάταξης.

Αφαίρεσε το ρολόι 11 λεπτά μετά την έναρξη της συνέντευξης

Ο Μακρόν φορά ένα ρολόι της γαλλικής εταιρείας Bell&Ross με μπλε καντράν και μαύρο λουράκι. Το συγκεκριμένο ρολόι κοστίζει 2.120 λίρες (περίπου 2.500 ευρώ), αν και ισχυρισμοί χρηστών στο Twitter ανεβάζουν το κόστος του συγκεκριμένου μοντέλου έως και τα 80.000 ευρώ!

Η αφαίρεση του ρολογιού έγινε 11 λεπτά μετά την έναρξη της συνέντευξης, όταν ο Μακρόν έβαλε το αριστερό του χέρι κάτω από το τραπέζι, ενώ συνέχισε να απαντά σε ερωτήσεις. Όταν επανέφερε το χέρι του πάνω στο τραπέζι, το ρολόι είχε εξαφανιστεί.

Διαφορετική πάντως εξήγηση έδωσε το Ελιζέ, που υποστήριξε ότι ο Εμανουέλ Μακρόν αφαίρεσε το ρολόι του επειδή χτυπούσε στο τραπέζι, ενώ έκανε τις χειρονομίες του. Σε κάθε περίπτωση, ο ίδιος υπεραμύνθηκε του νέου ασφαλιστικού, λέγοντας ότι η αύξηση των ορίων ηλικίας είναι απαραίτητη και ξεκαθάρισε ότι θα εφαρμοστεί αργότερα, μέσα στον χρόνο, παρά την έντονη αντίθεση της γαλλικής κοινωνίας.

In the middle of his appearance on TV, Macron realized that he was wearing a watch worth 80,000 euros, so he quickly decided to take it off without anyone noticing pic.twitter.com/xIhQh4m7iL

— Spriter (@spriter99880) March 23, 2023