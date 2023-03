Συλλυπητήρια από τον Τριντό για την τραγωδία στα Τέμπη

Οι σκέψεις μου «είναι με τον ελληνικό λαό, καθώς θρηνεί τα θύματα ενός τραγικού δυστυχήματος» έγραψε o πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, σε μήνυμά του μέσω Twitter για την τραγωδία στα Τέμπη.

Ο Καναδός πρωθυπουργός εκφράζει, παράλληλα, βαθύτατα συλλυπητήρια στους οικείους των θυμάτων και εύχεται ταχεία και πλήρη ανάρρωση σε όσους τραυματίστηκαν.

Today, my thoughts are with the people of Greece, as they mourn the victims of a tragic train accident. I’m sending my deepest condolences to the friends and families who have lost loved ones, and I’m wishing a fast and full recovery to those who were injured.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 1, 2023