Ο Μπάιντεν γλίστρησε στα σκαλιά του Air Force One (video)

Ένα νέο μικρό ατύχημα είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ ενώ τελείωνε το τριήμερο ταξίδι του στην Ευρώπη, που περιελάβανε μία μυστική επίσκεψη στην Ουκρανία και μετέπειτα στάση στην Πολωνία.

Αυτή τη φορά, ο 80χρονος Αμερικανός πρόεδρος γλίστρησε από τα σκαλιά του αεροπλάνου.

Την Τρίτη, η συνεργάτιδα του Αμερικανού προέδρου, καθώς αποβιβαζόταν από το Air Force One, έχασε την ισορροπία της, με συνέπεια να σωριαστεί στο έδαφος.

Το σκηνικό επαναλήφθηκε, αλλά λίγο διαφορετικά, με πρωταγωνιστή τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Ο Μπάιντεν ανέβαινε τα σκαλιά για να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο και λίγο προτού φτάσει την πόρτα της εισόδου σκόνταψε.

JUST IN – Biden stumbled and fell forward while going up the main stairs of Air Force One departing Warsaw, Poland pic.twitter.com/5w2FJpRcjW

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 22, 2023