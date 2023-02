Μπάιντεν από Πολωνία: «Η Ουκρανία δεν πρόκειται ποτέ να αποτελέσει πεδίο νίκης για τη Ρωσία»

Μήνυμα υπέρ της αδιάκοπης στήριξης της Ουκρανίας έστειλε ξανά, λίγες ώρες μετά τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Τζο Μπάιντεν, από την Πολωνία.

Στην ομιλία του, ο Αμερικανός πρόεδρος στάθηκε στην απομόνωση στην οποία έχει περιέλθει η Ρωσία, μίλησε για νέες κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας, ενώ προειδοποίησε για δύσκολες ημέρες που όμως θα αντιμετωπιστούν με πυγμή από την Ουκρανία και τους συμμάχους της.

Οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ έχουν ειδική σημειολογία και γίνονται μετά το διάγγελμα του Βλαντιμίρ Πούτιν που εξαπέλυσε τα πυρά του προς τη Δύση, κατηγορώντας την ότι επιτίθεται στη Ρωσία και απειλώντας με απάντηση σε περίπτωση κλιμάκωσης.

Απευθυνόμενος σε χιλιάδες κόσμου που τον παρακολουθούσαν, ο Μπάιντεν δεσμεύτηκε για ένα ελέυθερο μέλλον για την Ουκρανία, που σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει συμβιβασμός για τα εδάφη και την κυριαρχία της, ενώ απέτισε φόρο τιμής στους πεσόντες στη μάχη.

Το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα με τις εξής φράσεις του Μπάιντεν: «Κοιτάξτε γύρω σας, δείτε πόσα έχετε κάνει. Η Πολωνία φιλοξενεί 1,5 εκατ. Ουκρανούς πρόσφυγες. Να σας ευλογεί ο Θεός».

Από το Βασιλικό Κάστρο της Βαρσοβίας, ο Μπάιντεν τόνισε ότι η «Δημοκρατία στάθηκε πολύ ισχυρή απέναντι στον Πούτιν».

Παράλληλα, ο πλανητάρχης τόνισε ότι ο Πούτιν πίστευε πως η Δύση θα εξαρτιόταν πλήρως από τη ρωσική αγορά ενέργειας, όμως βρέθηκαν άλλες πηγές και τερματίστηκε η σχέση άμεσης εξάρτησης.

«Η Ουκρανία δεν θα ηττηθεί από τη Ρωσία» τόνισε δε ο Μπάιντεν ενώ πρόσθεσε οι «ελεύθεροι άνθρωποι αρνούνται να ζήσουν στο σκοτάδι».

«Ο Πούτιν νόμιζε ότι ηγεμόνες σαν εκείνον είναι σκληροί, όμως συνάντησε την ισχυρή θέληση των Αμερικανών» υπογράμμισε ο Μπάιντεν.

«Ο Ρώσος πρόεδρος έχει τελειώσει με την απομόνωση του ΝΑΤΟ και την προσχώρηση Φινλανδίας και Σουηδίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία» συμπλήρωσε και πρόσθεσε ότι η Συμμαχία είναι πιο ενωμένη από ποτέ.

BREAKING: Pres. Biden makes remarks in Warsaw, Poland, ahead of anniversary of Russia’s invasion of Ukraine: “One year ago, the world was bracing for the fall of Kyiv. Well, I just come from a visit to Kyiv and I can report Kyiv stands strong.” https://t.co/2Si4iNmYPt pic.twitter.com/xmdTGmfyFg

— ABC News (@ABC) February 21, 2023