Αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Κίεβο από τον Μπάιντεν - Θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι

Ο Τζο Μπάιντεν έφτασε στο Κίεβο πριν λίγα λεπτά, για να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το δημόσιο δρομολόγιο του Αμερικανού προέδρου έδειχνε ότι θα επισκεπτόταν την Πολωνία, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος μόλις έφτασε στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Biden’s here — on walkabout in central Kyiv. pic.twitter.com/l9uus74Dke

— Oliver Carroll (@olliecarroll) February 20, 2023