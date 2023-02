Σεισμός 6 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες

Σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στην επαρχία Μασμπάτε των Φιλιππίνων, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 24 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Σαν Φερνάντο και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 40 χιλιόμετρα.

#Earthquake (#lindol) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M5.8 || 23 km S of #Matnog (#Philippines) || 8 min ago (local time 02:10:14). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/imLqz6mAzG

— EMSC (@LastQuake) February 15, 2023