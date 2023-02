Στις ΗΠΑ πήραν τα όπλα και ρίχνουν στο κινεζικό μπαλόνι - «Μην το πυροβολείτε», παρακαλούν οι Αρχές

Το αστυνομικό τμήμα της Βόρειας Καρολίνας στις ΗΠΑ ζητάει από τους κατοίκους να μην ρίχνουν πυροβολισμούς στο ύποπτο κινεζικό μπαλόνι κατασκοπείας.

Το αστυνομικό τμήμα της Γκαστόνια στη Βόρεια Καρολίνα ζητά από τους κατοίκους να μην καλέσουν την αστυνομία αν δουν το ύποπτο μπαλόνι και να αποφύγουν να το πυροβολήσουν.

«Αν το διαβόητο πλέον κινεζικό “μετεωρολογικό μπαλόνι” περάσει πάνω από την Γκαστόνια, παρακαλώ μην καλέσετε την αστυνομία για να το αναφέρετε», έγραψε το τμήμα στο Facebook.

Η αστυνομία υπενθύμισε επίσης στους κατοίκους ότι, «δεν έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί σε ύψος 60 χιλιομέτρων για να το ελέγξει» και «είμαστε αρκετά σίγουροι ότι οι Ομοσπονδιακοί θα ήθελαν να μείνουμε έξω από αυτό».

ΗΠΑ: «Σας παρακαλούμε να μην το πυροβολείτε με τα πιστόλια σας», λέει η αστυνομία για το κινεζικό μπαλόνι

Το τμήμα έκλεισε την ανάρτηση προτρέποντας τους κατοίκους να μην το πυροβολήσουν. Ειδικότερα, έγραψε: «[…] και τέλος, σας παρακαλούμε να μην το πυροβολείτε με τα πιστόλια σας σε μια προσπάθεια να το ρίξετε μόνοι σας».

Εξάλλου, ο γερουσιαστής της Μοντάνα Steve Daines δήλωσε στο Fox News ότι έλαβε γνώση της ύπαρξης του μπαλονιού αφού το γραφείο του δέχτηκε πολλά τηλεφωνήματα από ψηφοφόρους που τον ρωτούσαν αν μπορούν να το πυροβολήσουν.

ΗΠΑ: Πολιτικοί ποζάρουν με όπλα στο Twitter -«Υπάρχει ένα μπαλόνι που πρέπει να τακτοποιηθεί;»

Ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Twitter:

If Joe Biden and his administration are too weak to do the obvious and shoot down an enemy surveillance balloon perhaps we just let the good people of Montana do their thing… I imagine they have the capability and the resolve to do it all themselves.

🎈🎈🎈

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) February 3, 2023