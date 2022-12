Ο Ζελένσκι στο Κογκρέσο: Η μαχητική ομιλία, το φιλί με την Πελόζι και η ανταλλαγή σημαιών

Η Ουκρανία «κρατά τις θέσεις της και δεν θα παραδοθεί ποτέ», υπογράμμισε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χθες, Τετάρτη, υπό τα χειροκροτήματα των μελών του αμερικανικού Κογκρέσου, τα οποία διαβεβαίωσε ότι τα χρήματα που δίνουν οι ΗΠΑ στη χώρα του δεν είναι «ελεημοσύνη», αλλά «επένδυση».

Τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσία χειροκρότησαν όρθια τον Ζελένσκι, που ήταν ντυμένος, όπως το συνηθίζει μετά τη ρωσική εισβολή, στα χακί και εκφώνησε την ομιλία του στα αγγλικά: «Αντίθετα με τις πιο δυσοίωνες προβλέψεις η Ουκρανία δεν έπεσε. Η Ουκρανία είναι ζωντανή και μαχητική». «Η ρωσική τυραννία δεν μας ελέγχει πλέον», πρόσθεσε, ενώ την εικοσάλεπτη ομιλία του συχνά διέκοπταν τα χειροκροτήματα των Αμερικανών κοινοβουλευτικών.

Με την ομιλία αυτή ενώπιον του Κογκρέσου ολοκλήρωσε την πρώτη του επίσκεψη στο εξωτερικό μετά τη ρωσική εισβολή στις 24 Φεβρουαρίου.

«Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω πολύ για την οικονομική βοήθεια που μας χορηγήσατε και γι’ αυτή μπορεί να αποφασίσετε», υπογράμμισε ο Ζελένσκι.

«Όχι ελεημοσύνη»

«Τα χρήματά σας δεν είναι ελεημοσύνη, είναι επένδυση στην παγκόσμια ασφάλεια και στη δημοκρατία, την οποία διαχειριζόμαστε με τον πλέον υπεύθυνο τρόπο», πρόσθεσε απαντώντας στις ανησυχίες που εξέφρασαν κάποια μέλη των Ρεπουμπλικάνων που δεν επιθυμούν πλέον να δίνεται «λευκή επιταγή» στο Κίεβο.

Εξάλλου το Κογκρέσο αναμένεται να εγκρίνει μια νέα βοήθεια—ανθρωπιστική και στρατιωτική– προς την Ουκρανία ύψους σχεδόν 45 δισεκ. δολαρίων.

Ukrainian President Volodymyr Zelensky begins his address to Congress with a strong message: “Ukraine is alive and kicking” https://t.co/iWO2zu1LAX pic.twitter.com/yJqXAYXyTE

— CNN Politics (@CNNPolitics) December 22, 2022