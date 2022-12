Η συμφωνία του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν «είναι νεκρή», λέει ο Μπάιντεν [video]

Η διεθνής συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, γνωστή με το ακρωνύμιο JCPOA, «είναι νεκρή» διαβεβαίωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σε ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο Twitter, χωρίς ο Λευκός Οίκος να αμφισβητεί την αυθεντικότητά του.

Το βίντεο, το οποίο δεν φέρει ημερομηνία, ούτε διευκρινίζεται πού τραβήχτηκε, δείχνει τον Μπάιντεν περιστοιχισμένο από τους σωματοφύλακές του να συνομιλεί με πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από έναν μεταλλικό φράχτη.

Μια γυναίκα φαίνεται να φοράει μια κορδέλα στα χρώματα της σημαίας του Ιράν και να έχει βάψει τα νύχια της στα ίδια χρώματα. Ο χώρος θυμίζει γυμναστήριο ή πολυχώρο εκδηλώσεων.

Το ντεκόρ και τα ρούχα του προέδρου παραπέμπουν σε μια προεκλογική εκδήλωση που έγινε στις αρχές Νοεμβρίου στην Καλιφόρνια, όταν ο Τζο Μπάιντεν πήγε στην Πολιτεία αυτήν για να στηρίξει έναν υποψήφιο βουλευτή.

«Πρόεδρε Μπάιντεν, θα ανακοινώσετε ότι η JCPOA είναι νεκρή; Μπορείτε να το ανακοινώσετε;» ακούγεται να ρωτάει μια γυναίκα, που του σφίγγει το χέρι.

«Είναι νεκρή, αλλά δεν θα το ανακοινώσουμε. Είναι μεγάλη ιστορία», απαντά εκείνος.

«Δεν θέλουμε συμφωνία με τους μουλάδες (…) Δεν μας αντιπροσωπεύουν», συνεχίζει η συνομιλήτριά του.

«Το ξέρω ότι δεν σας αντιπροσωπεύουν. Αλλά θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο», ακούγεται να λέει ο Μπάιντεν.

The 2015 nuclear deal with Iran “is dead, but we’re not going to announce it for a lot of reasons,” @POTUS Biden said apparently in a campaign walk-about during November’s Congressional elections, a video of which was shared by @DamonMaghsoudi Tuesday.https://t.co/bUptrStYop pic.twitter.com/qpWBchLSB4

— Iran International English (@IranIntl_En) December 20, 2022